◾️19thアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』

2026年3月18日（水）リリース

詳細リンク：https://dreamscometrue.com/contents/topics/theblackalbum

購入リンク：https://dreamscometrue.lnk.to/TBA_CD

※CD再生環境を持たないユーザーのために、初回限定盤各種には、スマートフォンにかざすと専用アプリでこのアルバムを聴くことができる“TBAミュージックチャーム”を同梱。通常盤には”音源試聴QRコード”封入。

▼収録楽曲

01.GARGANTUA - OPENING THEME OF TBA -

02.YES AND NO - TBA Version - / フジテレビ系列 木曜劇場『アンサング・シンデレラ 病院薬剤師の処方箋』主題歌

03.ここからだ！ - TBA Version - /『大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025』 / 『アスミライ ABC EXPO プロジェクト』テーマソング

04.あなたとトゥラッタッタ♪ - TBA Version - / NHK連続テレビ小説『まんぷく』主題歌

05.Kaiju - TBA Version - / 『カミノフデ 〜怪獣たちのいる島〜』主題歌

06.スピリラ - TBA Version - / スターチャンネルオリジナルドラマ『5つの歌詩（うた）』第5話「スピリラ」主題歌

07.G - TBA Version - / 劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング

08.羽を持つ恋人 - TBA Version - / 昆虫アニメ『インセクトランド』主題歌

09.次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL - - TBA Version - / 伊藤園『お〜いお茶』タイアップソング

10.東京 magic hour / NHK総合テレビ『首都圏ネットワーク』番組テーマソング

11.カンパイマーン♪

12.BEACON - TBA Version - / テレビ朝日系ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』主題歌

13.THE WAY I DREAM - TBA Version - / MTG×DREAMS COME TRUEコラボレーションソング

14.アヒルガーガー

●全7形態

【初回限定 - ハワイ ライヴ盤 -】

ファンの間で長年商品化を熱望されていた2015年吉田美和生誕を記念し開催されたハワイでのライヴ映像「DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ〜ン♪え、50?!」を中村正人監修で新たに編集し初Blu-ray/DVD化。

▼仕様

3枚組(CD+Blu-ray+DVD)

CDアルバム ＋ ハワイライヴ映像(Blu-ray/DVD 共通) ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真A 三方背ケースに収納

\9,900（税込）

▼Blu-ray / DVD 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

＜DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ〜ン♪え、50?!＞

HAPPY HAPPY BIRTHDAY - 2014 Party Mix - / うれしい！たのしい！大好き！ / MY TIME TO SHINE / LOVE LOVE LOVE / 時間旅行 /星空が映る海 / しあわせなからだ / す き / 涙の万華鏡 / DARLIN’ /

PROUD OF YOU / その先へ / 朝がまた来る / さぁ鐘を鳴らせ /TRUE, BABY TRUE. / 何度でも /

A HAPPY GIRLIE LIFE / あの夏の花火 / beauty and harmony

【初回限定 - アコ味 & オキナワ ライヴ盤 -】

2021年に配信限定ライヴとして収録された＜Premium Acoustic-Mi Live Show＞と、沖縄アリーナこけら落としイヴェントの一環として行われた＜Okinawa Dream Sessions 2022＞、二つの激レアなライヴの映像を初Blu-ray/DVD化。

▼仕様

3枚組(CD+Blu-ray+DVD)

CDアルバム ＋ Premium Acoustic-Mi Live Show ライヴ & Okinawa Dream Sessions 2022 ライヴ(Blu-ray/DVD 共通)＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真B 三方背ケースに収納

\9,900（税込）

▼Blu-ray / DVD 収録曲 ※Blu-rayとDVDは同じ内容が収録されています

＜DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show＞

G / あなたとトゥラッタッタ♪ / LOVE LOVE LOVE / 空を読む / サンキュ. / さぁ鐘を鳴らせ / YES AND NO / うれしい！たのしい！大好き！ / 大阪LOVER / やさしいキスをして / 未来予想図 / 朝がまた来る

＜Okinawa Dream Sessions 2022＞

何度でも / いつのまに / G / YES AND NO / さぁ鐘を鳴らせ / その先へ / 次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL - / サンキュ． / うれしい！たのしい！大好き！ - DOSCO prime Version -

【初回限定 - THE BLACKドリカムDISCO盤 -】

「フューチャー・ファンク」の韓国人プロデューサー／DJ、Night Tempoが『THE BLACK ◯ ALBUM』収録全楽曲をDISCOヴァージョンへとリアレンジしたREMIX CDを同梱。

▼仕様

2枚組(CD+CD)

CDアルバム ＋ THE BLACKドリカムDISCO CDアルバム ＋ TBAミュージックチャームをアーティスト写真C 三方背ケースに収納

\7,700（税込）

【初回限定 - クロミ盤 - (数量限定生産)】

世界で大人気、株式会社サンリオのクロミをフィーチャーしたBOXセット。

▼仕様

CDアルバム ＋ クロミトートバッグ ＋ TBAミュージックチャームを特製クロミBOXに収納

\8,800（税込）

【通常盤】

▼仕様

CDアルバム ＋ 音源試聴QRコード封入

\3,700（税込）

【- BLACKなモリモリセット - (DCTgarden SHOPPING MALL / UNIVERSAL MUSIC STORE通販限定)】

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用ケースに格納した超スペシャルなBOXセット

▼仕様

初回限定 ハワイライヴ盤 ＋ 初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤 ＋ 初回限定 THE BLACKドリカムDISCO盤を専用BOXケースに収納 / ニューヨーク撮り下ろしスペシャルミニフォトシート付属

\27,500（税込）

【DREAMS COME TRUE ・ MOOMIN Special Collaboration盤 (初回生産限定)】

長年ドリカムファンの夢であった吉田美和とリトルミイ／ムーミンのコラボがついに叶う！ 2025年に80周年を迎えたMOOMINとDREAMS COME TRUEがコラボレーション。2026年3月から開催の＜DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026＞ツアーグッズでのコラボレーションも予定。

▼仕様

CDアルバム ＋ MOOMINカラビナポーチ ＋ TBAミュージックチャームを特製MOOMIN BOXケースに収納

\7,700（税込）

▼ドリカム37年のキャリアで初めての試み、全形態“スペシャル抽選シリアルコード”封入！

下記の様々な特典に応募可能なスペシャルなシリアルコードです。

・史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027 チケット最優先予約申込（抽選）

・DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM最終公演日の最終購入予約申込（抽選）

※2026年9月27日（日）横浜アリーナ公演のチケットを特別に確保した、最終購入予約申込（抽選）

・『THE BLACK ◯ ALBUM』オリジナル・グッズプレゼント（抽選）

D賞 オリジナルTシャツ／C賞 オリジナルイヤフォン／T賞 DREAMS COME TRUE メンバー音声入りめざまし時計

・TBA賞 ドリカムゆかりの地ご招待（抽選）

（北海道池田町：DCTgarden IKEDA、東京：sumile TOKYO、沖縄：GLAMDAY VILLA OKINAWA 中村邸より、ご希望のいずれか1箇所にご招待）