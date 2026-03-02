muqueが4月15日(水)にリリースする2ndフルアルバム『GLHF』のトラックリスト、ジャケットデザインを公開した。

ジャケットデザインは、前作EP「DOPE！」に続き、クリエイティブチーム・釣部東京がアートワークを担当。“チェス”をテーマに、一風変わった駒たちをモチーフにしたビジュアルを展開。個性的な駒の造形は、単なるゲームの比喩にとどまらず、それぞれが異なる役割や意思を帯びた存在として描かれている。

『GLHF』にはTVアニメ『ONE PIECE』エンディング主題歌「The 1」や、CLAN QUEENをfeatに迎えたロックナンバー「Dancing in my bad life(feat. CLAN QUEEN)」をはじめ、今のmuqueを象徴する全10曲を収録予定。初回生産限定盤には2025年7月31日に開催されたワンマンライブ＜MUQUE TOUR 2025 “RIDE ON !” @ Zepp Shinjuku＞の模様を収録。

アルバムのCDショップ＆ECサイト予約・購入者特典内容も解禁されている。

■2ndフルアルバム『GLHF』

2026年4月15日(水)リリース

Pre-order：https://asab.lnk.to/muque_2ndAL 収録曲(全10曲) STYLE.Good Luck, Have FunThe 1BouquetルーティンHAPPY GROOVYDARK GAMEDancing in my bad life (feat. CLAN QUEEN)bestiefor you STYLE.Good Luck, Have FunThe 1BouquetルーティンHAPPY GROOVYDARK GAMEDancing in my bad life (feat. CLAN QUEEN)bestiefor you ​​・初回生産限定盤(CD ＋ DVD / Blu-ray)

品番：RZCB-87177/B、RZCB-87209A

価格：\6,600(税込) \6,000(税抜)

※三方背BOXケース仕様 ・通常盤(CD only)

品番：RZCB-87179

価格：\2,200(税込) \2,000(税抜)

※初回プレス：紙ジャケット仕様 (EPサイズ) 【CDショップ＆ECサイト予約・購入者特典】

・タワーレコード先着特典：muqueロゴ缶バッジ（57mm）

・HMV先着特典：muqueロゴマグネット

・amazon先着特典：メガジャケ

・セブンネットショッピング先着特典：muqueロゴ入りマルチショルダーバッグ

・楽天ブックス先着特典：muqueロゴアクリルキーホルダー

・mu-mo先着特典：GLHFジャケットデザインアンブレラマーカー

・OTHER SHOPS先着特典：muqueホログラムステッカー

◾️＜muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”＞

2026年

3月3日（火）石川・⾦沢EIGHT HALL 開場18:15 / 開演19:00

3月5日（木）長野・NAGANO CLUB JUNK BOX 開場18:30 / 開演19:00

3月7日（土）宮城・仙台darwin 開場17:30 / 開演18:00

3月8日（日）岩手・盛岡 Club Change Wave 開場17:30 / 開演18:00

3月14日（土）熊本・B.9 V1 開場17:15 / 開演18:00

3月15日（日）長崎・DRUM Be-7 開場17:30 / 開演18:00

3月21日（土）岡山・CRAZYMAMA KINGDOM 開場17:15 / 開演18:00

3月24日（火）栃木・HEAVEN’S ROCK 宇都宮 VJ-2 開場18:30 / 開演19:00

3月26日（木）茨城・⽔⼾LIGHT HOUSE 開場18:30 / 開演19:00

4月5日（日）北海道・Zepp Sapporo 開場17:00 / 開演18:00

4月11日（土）大阪・Zepp Osaka Bayside 開場17:00 / 開演18:00

4月12日（日）愛知・Zepp Nagoya 開場17:00 / 開演18:00

4月19日（日）東京・Zepp Haneda (TOKYO) 開場17:00 / 開演18:00

4月29日（水・祝）福岡・Zepp Fukuoka 開場17:00 / 開演18:00 6月13日(土) Singapore・Victoria Theatre

6月14日(日) Bangkok・Mr.Fox Live House

6月25日(木) HongKong・PORTAL

7月4日(土) Taipei・Legacy Taipei

7月11日(土) Seoul・YES24 WANDERLOCH HALL ▼チケット

All Standing 前売り：\5,000（税込）/ 当⽇：￥5,500（税込） ○Zepp公演のみ

All Standing 前売り：\5,500（税込）/ 当日：\6,000(（税込）

2階指定席 前売り：\6,000（税込）/ 当日:\6,500（税込）

※別途ドリンク代必要

※未就学児入場不可

※枚数制限4枚 ※Asia Tourに関しての詳細は順次発表予定 チケット申込はこちら

https://eplus.jp/muque/