Petit Brabancon、yukihiro作曲による新曲「haunted house」がツアー来場者限定で先行試聴可能に
Petit Brabanconが3月6日の東京・Zepp DiverCity公演を皮切りに、約1年半ぶりの全国ツアー＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞を開催する。同ツアーにて、来場者限定の新曲先行試聴施策が行われることが明らかとなった。
これは、同ツアーのチケットを購入して当日会場に足を運んだ来場者全員に、ツアー終了後にアクセス可能となる特設ページのQRコードが配布されるというもの。
その特設ページでは、yukihiro(Dr)が作曲を手掛けた「haunted house」を期間限定で先行試聴することが可能だ。「haunted house」は2025年のツアーで初披露された新曲で、印象的なリフレインがフロアの熱量を高め続けたナンバーだ。試聴タイミングの詳細についてはPetit BrabanconオフィシャルSNSにて後日発表される。
なお、同ツアーでは「haunted house」以外にも新曲が演奏されるとのこと。Petit Brabanconの次のフェーズが体感できるライヴとなりそうだ。
■新曲「haunted house」
作曲：yukihiro (Dr)
※ツアー＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞来場者限定施策
※期間限定新曲先行試聴
※詳細はオフィシャルSNSにて後日発表
■＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞
3月06日(金) 東京・Zepp DiverCity
open18:00 / start19:00
3月08日(日) 宮城・仙台 RENSA
open16:00 / start17:00
3月12日(木) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start19:00
3月13日(金) 京都・KYOTO MUSE
open18:30 / start19:00
3月15日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM
open16:30 / start17:00
3月21日(土) 大阪・なんばHatch
open16:00 / start17:00
3月22日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL
open16:00 / start17:00
3月28日(土) 福岡 BEAT STATION
open16:00 / start17:00
3月29日(日) 福岡 BEAT STATION
open16:00 / start17:00
チケット詳細：https://eplus.jp/pb/
関連リンク
◆Petit Brabancon オフィシャルサイト
◆Petit Brabancon オフィシャルX
◆Petit Brabancon オフィシャルInstagram
◆Petit Brabancon オフィシャルFacebook
◆Petit Brabancon オフィシャルYouTubeチャンネル