Petit Brabanconが3月6日の東京・Zepp DiverCity公演を皮切りに、約1年半ぶりの全国ツアー＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞を開催する。同ツアーにて、来場者限定の新曲先行試聴施策が行われることが明らかとなった。

これは、同ツアーのチケットを購入して当日会場に足を運んだ来場者全員に、ツアー終了後にアクセス可能となる特設ページのQRコードが配布されるというもの。

その特設ページでは、yukihiro(Dr)が作曲を手掛けた「haunted house」を期間限定で先行試聴することが可能だ。「haunted house」は2025年のツアーで初披露された新曲で、印象的なリフレインがフロアの熱量を高め続けたナンバーだ。試聴タイミングの詳細についてはPetit BrabanconオフィシャルSNSにて後日発表される。

なお、同ツアーでは「haunted house」以外にも新曲が演奏されるとのこと。Petit Brabanconの次のフェーズが体感できるライヴとなりそうだ。

■新曲「haunted house」

作曲：yukihiro (Dr)

※ツアー＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞来場者限定施策

※期間限定新曲先行試聴

※詳細はオフィシャルSNSにて後日発表

■＜Tour 2026「If You Just Stare Then Headbang or Die」＞

3月06日(金) 東京・Zepp DiverCity

open18:00 / start19:00

3月08日(日) 宮城・仙台 RENSA

open16:00 / start17:00

3月12日(木) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start19:00

3月13日(金) 京都・KYOTO MUSE

open18:30 / start19:00

3月15日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM

open16:30 / start17:00

3月21日(土) 大阪・なんばHatch

open16:00 / start17:00

3月22日(日) 愛知・名古屋 DIAMOND HALL

open16:00 / start17:00

3月28日(土) 福岡 BEAT STATION

open16:00 / start17:00

3月29日(日) 福岡 BEAT STATION

open16:00 / start17:00

チケット詳細：https://eplus.jp/pb/