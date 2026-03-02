東京マラソン

1日に行われた東京マラソン（東京都庁〜東京駅前・行幸通り）で、大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。1秒先着して11位でゴールしたのは、中国のフェン・ペイヨウ。ゴール後に倒れこんだフェンを気遣った大迫は、インスタグラムに思いをつづった。

フェンの今大会前の自己ベストは、2024年バレンシアでマークした2時間7分6秒。東京で一気に1分8秒も更新した。大迫に1秒差で競り勝って完全燃焼。ゴール後は仰向けに倒れこんだ。

大迫はレースから一夜明けた2日、自身のインスタグラムを更新。「走ることに国境はない」「フェン・ペイヨウさん、中国の記録達成、おめでとうございます！」とつづり、フェンに近寄って気遣う写真などを投稿すると、海外ファンも反応した。

「最後まで素晴らしい戦いだった。さらに2：05を出せたこと、おめでとうございます！」

「スグル、君の行動がすべてを物語っている。本当に誇りに思うよ」

「立派な振る舞い」

「なんて素晴らしいアスリート、そしてそれ以上になんて素晴らしい人なんだ。まさにレジェンド！」

大迫は現在、中国のスポーツブランド「リーニン」と契約。中国人からも多数のメッセージが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）