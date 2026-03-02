◾️＜秋山黄色 Hall Tour 「魔法のもしも」＞

〈東京公演〉

日程：2026年3月11日（水）

会場：LINE CUBE SHIBUYA

開場/開演：17:30/18:30

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00)

〈大阪公演〉

日程：2026年3月20日（金・祝）

会場：NHK大阪ホール

開場/開演：16:00/17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日12:00〜17:00)

▼券種 / チケット料金

全席指定：\6,800（税込）

注釈付き指定席：^6,800（税込）

※未就学児童入場不可（小学生以上のご入場される方全てにチケット必要）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可能

※電子チケット / 紙チケット 併用、発券開始公演日3日前から

＜注釈付き指定席＞

※ステージ演出の一部、またはステージが見えにくいお席となります。

※座席位置によって、見切れの度合いは異なりますのでご注意ください。

※視聴環境を理由にしたご購入後の返金、座席の振替はできません。

▼チケット情報

・一般発売（先着）：2026年2月14日（土）10:00 〜

イープラス：https://eplus.jp/akiyamakiro26/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/akiyamakiro26/

ローソンチケット：https://l-tike.com/akiyamakiro26/

※先着順での販売となります。予定枚数に達し次第、販売を終了いたしますので予めご了承ください。

※ステージプラン確定につき、一般発売日より東京公演のみ注釈付き指定席も若干数販売いたします。

▼注意事項

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止。

※営利目的の転売禁止。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※公演中止・延期の場合を除き、お客様のご事情による払い戻しは出来ません。

※出演者へのプレゼントやお花(ロビー花)のお預かりは辞退させて頂きます。

※入り待ち・出待ちはお控え下さい(会場・空港・駅・ホテル等)。

公演終了後、会場を出られた方は付近に溜まらずに解散をお願い致します。

出演者とお客様の安全を守るため、ご理解とご協力を承りますようお願い致します。