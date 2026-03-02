STARGLOW、2ndシングル先行配信曲「Green Light」MV公開
STARGLOWが本日3月2日に配信リリースした「Green Light」のMVを公開した。
オーディション「THE LAST PIECE」の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」は、止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたモチベーションソングで、STARGLOWとして個々のスキルを磨いた 5人のさらなる魅力を加えて表現。
MVは、旅の途中で見えない敵に追いかけられ、寂れたモーテルに逃げ込む5人のシーンから始まるストーリー仕立て。不安や誘惑から全力で逃げ出し、未来へと疾走していく希望を、全編を通してシリアスな緊張感が漂うシネマティックな映像で描いている。
また、コレオグラファーにRyusei haradaを迎え、彼らの妖艶で内なる力を感じる振り付けにも注目だ。
■デジタルシングル「Green Light」
2026年3月2日 配信スタート
Streaming & Download https://starglow.lnk.to/GreenLight
配信キャンペーンはこちら https://starglow.tokyo/news/music/751/
◾️2ndシングル「USOTSUKI」
2026年4月1日（水）CDリリース
購入：https://starglow.lnk.to/2ndSG
詳細：https://starglow.tokyo/news/music/688/
▼CD収録内容（予定）※全品番共通
01. USOTSUKI
02. Green Light
03. Blast Off
○初回盤A【SG+DVD(スマプラ対応)】
AVCD-61682/B \2,695（税込）
仕様：紙ジャケット
特典（封入）：トレーディングカードA（全5種類セット封入）
応募特典：応募抽選特典シリアルコード
＜DVD収録内容（予定）＞
01.USOTSUKI -Music Video-
02.USOTSUKI -Behind The Scenes-
03.Green Light -Music Video-
04.Green Light-Behind The Scenes-
○初回盤B【SG+DVD(スマプラ対応)】
VCD-61683/B \2,695（税込）
仕様：紙ジャケット
特典（封入）：トレーディングカードB（全5種類セット封入）
応募特典：応募抽選特典シリアルコード
＜DVD収録内容（予定）＞
01.STARGLOW IS COMING
02.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
○通常盤【SG(スマプラ対応)】
AVCD-61684 \1,595（税込）
初回仕様：紙ジャケット
初回特典（封入）トレーディングカードC (全5種類セット封入)
初回応募特典：応募抽選特典シリアルコード
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+DVD(スマプラ対応)】
初回生産限定
AVC1-61685/B \4,620（税込）
仕様：デジパック・型抜き三方背ケース
特典：フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61685
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG+Blu-ray(スマプラ対応)】
初回生産限定
AVC1-61686/B \4,620（税込）
仕様：デジパック・型抜き三方背ケース
特典：フォトブック
https://bmsg-music-shop.com/products/avc1-61686
＜DVD・Blu-ray収録内容（予定）＞（AVC1-61685/B・AVC1-61686/B 共通）
01.USOTSUKI -Music Video-
02.USOTSUKI -Behind The Scenes-
03.Green Light-Music Video-
04.Green Light-Behind The Scenes-
05.STARGLOW IS COMING
06.STARGLOW IS COMING -Behind The Scenes-
07.USOTSUKI -Photo Shooting Behind The Scenes-
○BMSG MUSIC SHOP専売商品【SG(スマプラ対応)+グッズ】
初回生産限定
同梱：CD+バンドルグッズ (アクリルマルチスタンド・オリジナル集合トレーディングカード付き)
AVZ1-61687 \3,795（税込）
仕様：紙ジャケット
特典（封入）トレーディングカードC（全5種類セット封入）
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
▼販売期間：2月12日（木）23:59まで
https://bmsg-music-shop.com/products/avz1-61687a
◾️＜STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-＞
SPECIAL SITE：https://starcruise2026.starglow.tokyo/
2026年
4月10日（⾦）千葉・森のホール21
4月25日（⼟）栃⽊・栃⽊総合⽂化センター（メインホール）
4月29日（⽔・祝）静岡・アクトシティ浜松⼤ホール
5月1日（⾦） 愛知・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館フォレストホール
5月2日（⼟）京都・ロームシアター京都メインホール
5月4日（⽉・祝）宮城・仙台サンプラザホール
5月10日（⽇）東京・LINE CUBE SHIBUYA
5月31日（⽇）北海道・札幌⽂化芸術劇場hitaru
6月10日（⽔）⼤阪・オリックス劇場
6月12日（⾦）神⼾・神⼾国際会館こくさいホール
6月14日（⽇）⾹川・レグザムホール 大ホール
6月20日（⼟）福岡・福岡市⺠ホール ⼤ホール
7月5日（⽇）新潟・新潟テルサ
7月10日（⾦）広島・広島上野学園ホール
7月11日（⼟）岡⼭・岡⼭芸術創造劇場ハレノワ⼤劇場
7月19日（⽇）⽯川・本多の森 北電ホール
7月25日（⼟）沖縄・那覇⽂化芸術劇場なはーと ⼤劇場
▼チケット料金
全席指定：9,900円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満⼊場不可。
※会場規定により一部着席指定席となる場合がございます。
▼枚数制限
1公演お一人につき2枚まで
※同行者もSTARGLOW Official Fan Club「STARS」会員およびB-Town〈Architect/Resident〉会員限定
▼チケット先行受付（抽選）
・B-Town〈Resident〉会員先行
受付期間：2月19日（木）15:00〜2月25日（水）23:59
当落発表/入金期間：3月5日（木）15:00 〜 3月10日（火）23:00
関連リンク
◆STARGLOW オフィシャルサイト
◆STARGLOW オフィシャルX
◆STARGLOW オフィシャルInstagram
◆STARGLOW オフィシャルYouTubeチャンネル
◆STARGLOW オフィシャルTikTok