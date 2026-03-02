【GUのジャケット】が高見え！ 40・50代が真似したい♡「大人カジュアルコーデ」

軽めのアウターをおしゃれに取り入れたい春。人と差がつくこなれた着こなしを楽しむなら、今回紹介する【GU（ジーユー）】のデニム調ジャケットをチェックしてみて。高見えする一枚は、大人の着こなしにもなじんでくれそうです。おしゃれスタッフさんのコーデもぜひ参考に。

羽織るだけで旬顔に！ デニム調ジャケット

【GU】「コットンジップアップジャケット」\3,990（税込）

マニッシュな雰囲気の襟付きジャケット。ジップアップデザインなので、程よくカジュアルに取り入れられそう。先染めでデニム調に仕上げられており、高見えが期待できます。ウエスト脇にゴムが入った丸みのあるシルエットもポイント。セットアップ対応のパンツと合わせたスタイルや、きれいめワンピースに羽織る甘辛ミックスコーデもおすすめ。

パンツと合わせてハンサムなこなれコーデに

デニム調のジャケットにタックパンツを合わせれば、ハンサムな雰囲気のカジュアルコーデに。ゆるっとしたバレルシルエットのパンツが、こなれ感を醸し出します。ウエストをベルトで引き締めると、メリハリをプラスできスタイルアップ効果に期待大。パイソン柄のパンプスがアクセントになってくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M