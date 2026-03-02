オリックスとの強化試合

野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が2日、オリックスとの強化試合（京セラドーム）に「5番・左翼」でスタメン出場。右翼5階席へ運ぶ特大のソロホームランを放った。古巣相手の豪快な一発でネット上もざわついた。

慣れ親しんだ京セラドームで完璧なアーチだ。3点を追う5回2死走者なし。右腕・九里の内角低め変化球を捉えた。高々と舞い上がったボールは右翼5階席に着弾。打球速度174キロ、飛距離126.5メートルの豪快弾だった。

さすがメジャーリーガーという一発にX上のファンも騒然。「弾道おかしいなw」「あまりにも完璧すぎる」「あれ5階席まで持ってける正尚はやっぱり変態」「なんであれで5階席行くねん」「メキシコ戦を彷彿とさせる一打すぎる」などと驚きの声が続出した。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日に開幕する。日本は2日オリックス、3日阪神との強化試合を経て、6日に台湾とのプールC初戦（東京ドーム）を迎える。



（THE ANSWER編集部）