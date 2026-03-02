＜CLAN QUEEN FREE LIVE「99」＞

日時：3月7日(土)19:00〜

場所：新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場

【イベント参加方法】

ライブの観覧はフリーとなりますが、当日は客席前方に「優先観覧エリア」をご用意しております。「優先観覧エリア」へご入場いただくには「優先観覧エリア入場券」が必要となります。

※優先観覧エリアへのご入場は、「優先観覧エリア入場券」に記載の整理番号順に行います。「優先観覧エリア入場券」をお持ちの方は、券に記載の集合時間に会場にお集まりください。

※フリー観覧をご希望のお客様は【フリーエリアでの観覧に関して】をご確認ください。

【優先観覧エリア入場に関して】

「優先観覧エリア入場券」はCLAN QUEENOFFICIAL FANCLUB「Hell Fire Club」の会員の方へ事前に抽選にて受け付けております。入場券をお持ちの方は別途ご案内ございますのでご確認ください。

※「優先観覧エリア」は当日の集客次第で「優先観覧エリア入場券」をお持ちでないお客様にも開放させていただく場合がございます。

※「優先観覧エリア」への再入場は原則不可となります。

【フリーエリアでの観覧に関して】

フリーエリアで観覧希望のお客様は以下開場時間以降にご来場ください。

フリーエリア開場時間：18:00

※当日の状況次第ではフリー観覧希望のすべてのお客様をご案内できない可能性もございますのであらかじめご了承ください。

【イベント全般諸注意】

※イベントはスマートフォン・携帯電話に限り動画/静止画共に撮影可能です。

スマートフォン以外での撮影はご遠慮ください。見つけ次第スタッフから声をかけさせて頂き、データの消去をして頂きます。また、演出の妨げとなるようなフラッシュを用いての撮影は禁止とさせていただきます。

※撮影する際は通行の妨げにならないようにご留意ください。

通行の妨げになっている方がいた場合は、こちらからお声がけさせて頂き、場所の移動などを促す場合がございます

※会場外通路等での観覧は禁止となりますので、当日はスタッフが案内する場所にてご観覧いただくようスタッフが促します

※会場の状況に応じて開場時刻が変更になる可能性がございます

※お手洗いをご利用の場合は東急歌舞伎町タワー2階にあるお手洗いをご利用ください

※イベントは基本雨天決行・荒天中止となりますが、天災、出演者の病気・事故等によるメンバー変更、交通機関の不全、会場の設備不良等の止むを得ない事情により、イベントを中止する場合があります。これらの場合でも、商品代金の返金、交通費、旅費等の補償は応じかねます。予めご了承ください。

※雨天時、優先観覧エリア内での傘の使用は禁止となります。各自レインコート等雨具をご準備いただくようお願いいたします。

※会場スタッフの指示に従い、安全なイベント運営にご協力お願いいたします。

※「優先観覧エリア入場券」の転売・譲渡は禁止といたします。

※会場内にロッカーやクロークはございません。貴重品・手荷物の管理は自己責任にてお願いいたします。

※会場周辺での徹夜等での場所取りやイベントスペースでの飲食・喫煙などイベント参加者以外のお客様、近隣店舗へご迷惑となる行為は一切禁止いたします。また飲酒・酒気帯びの方のイベント参加は禁止といたします。これらはスタッフの判断によりイベントエリアから退場をお願いする場合もございます。

※会場内・外で係員の指示及び注意事項に従わずに生じた事故や盗難等、主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

※天候やアーティストの都合等により、イベント内容は予告なく変更または中止になる場合がございます。

※安全確保上の理由から、ボディ・チェックやお荷物をお預かりする場合がございます。

※主催者やメディアにより、イベント、及びその前後について、会場の模様を撮影・映像収録し、その各種素材を報道、広告宣伝、各種プロモーション、SNSを含むインターネットメディア、販売向け商品等に使用する場合がございます。その際、ご来場しているお客様が映り込む場合がございます。予めご了承ください。

※会場内への危険物の持ち込みは固くお断りします。

※ご自身のお荷物、貴重品等は自己管理にてお願いいたします。事故・盗難に関して主催者、出演者は一切の責任を負えません。

※未就学児は入場不可となります。

※未成年の方は、イベントへのご参加について保護者の了承を得た上でご参加ください。当日、ご参加されている未成年の方については、保護者の了承を得た上でのご参加と判断させていただきます。

※本イベントにおける公序良俗に反する一切の行為を禁止いたします。