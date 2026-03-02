◆ＷＢＣ強化試合 オリックス−日本（２日・京セラドーム大阪）

オリックス・寺西は名前負けせず、持てる力を出し切った。侍ジャパンを相手に先発し、２回を完全投球。打者６人のうち、４人のメジャーリーガーを封じた。「緊張感もありましたが、すごい打者が並ぶ打線と対戦できて楽しかったし、持ち味は出せた」。年俸１４００万円の２年目右腕。大舞台で有言実行してみせた。

初回、先頭の近藤を空振り三振。最も楽しみにしていた大谷と顔を合わせた。「１番打者だったら、初球は真っすぐで…」。打順は想定と違ったが、思い描いた通り、真っ向から挑んだ。初球どころか、６球すべて直球勝負。２ボール２ストライクから左飛に仕留めた。続く鈴木も遊飛。「森さんが真っすぐを中心に良さを引き出すリードをしてくれた」。２回は村上、佐藤輝から空振り三振を奪った。

九里、田嶋を差し置き、与えられた真っさらなマウンド。「経験することで成長してほしい」と岸田監督の親心にも応えた。目標とする開幕ローテ入りへ大アピールしたブレイク候補。まだまだ伸びる。