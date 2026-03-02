DeNeel、新曲「クレイジーレイジー」が MBSドラマフィル枠『女の子が抱いちゃダメですか？』ED主題歌に決定
DeNeelの新曲「クレイジーレイジー」が、MBSドラマフィル枠『女の子が抱いちゃダメですか？』のエンディング主題歌に決定した。
本作は、高尾颯斗と志田こはくがW主演を務める、“世間の普通”に揺さぶりをかけるラブストーリー。
エンディング主題歌として起用された「クレイジーレイジー」は、理性と衝動の境界線をテーマに、「考えすぎて壊れそうな夜も、全部ひっくるめて踊れ」というようなメッセージを熱量とリアリティで叩きつける解放と肯定を鳴らすロックナンバー。
“こうあるべき”に縛られず、自分の感情を信じて踏み出す。”その物語性は、楽曲が持つ衝動や自由のメッセージと強く呼応している。
DeNeelは先月、4thミニアルバム『BRAIN WASH』をリリース。思考と衝動をテーマにしたコンセプチュアルな作品で新境地を示し、2026年2月には東名阪ワンマンツアーを成功させたばかり。さらに今夏には東阪対バンツアー＜UNDER DOG＞の開催も決定している。
新曲「クレイジーレイジー」
2026年1月28日（水）Release
4th mini album『BRAIN WASH』 収録
MBSドラマフィル枠『女の子が抱いちゃダメですか？』
■2026年3月5日（木）25:29〜 MBSにて初回放送スタート
（各局放送情報は公式HP参照）
■出演：高尾颯斗 志田こはく
宇佐卓真 世古口凌 ほか
■エンディング主題歌：DeNeel「クレイジーレイジー」
Ⓒ「女の子が抱いちゃダメですか？」製作委員会・MBS
Ⓒねじがなめた／小学館
■公式 SNS
・X（@dramaphil2_mbs）
・Instagram（@dramaphil2_mbs）
・TikTok 全作品共通 ⇒ @drama_mbs
・ドラマフィル公式アカウント ⇒ @dramaphil_mbs
■配信
TVerで一週間の見逃し配信あり
FOD見放題にて独占配信決定！
公式タグ #女の子が抱いちゃダメですか ＃抱いダメ #ドラマフィル
4th mini album『BRAIN WASH』
2026年1月28日（水）Release
▼収録曲(Error code -03)ライムライト存在AクレイジーレイジーブラックアウトookゲシュタルトPOP STAR
▼配信リンク
https://DeNeel.lnk.to/BRAINWASH
▼CD購入
https://tower.jp/item/7925340
※購入者特典：新曲「ジオラマ」未配信demo音源収録CD
＜DeNeel presents『UNDER DOG』＞
2026年7月2日（木）
大阪｜Yogibo HOLY MOUNTAIN
2026年7月10日（金）
東京｜渋谷近未来会館
▼チケット（オフィシャル抽選先行）
https://w.pia.jp/t/deneel-underdog2026/
