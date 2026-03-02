■強化試合 侍ジャパンーオリックス（2日、京セラドーム大阪）

WBC初戦（台湾戦）まであと4日に迫った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンはオリックスと強化試合を行った。侍ジャパンの先発・菊池雄星（34）は4回、46球を投げて、被安打6、奪三振2、四死球0、失点3（自責2）だった。

約8年ぶりの京セラでのマウンドとなった菊池は1回、オリックスの先頭打者・麦谷祐介（23）にカウント2-0からスライダーをレフト前へ弾き返された。1死一塁から3番・太田椋（25）にはストレートを右中間へ、1死一、三塁のピンチを招くと4番・杉本裕太郎（34）にはスライダーをセンター前へタイムリーを打たれて1点を失った。

続く5番・森友哉（30）にもスライダーを狙われてライト前へ連続タイムリー、さらに味方のミスで1点を失った。菊池はスライダーがゾーンに集まってしまいこの回3失点となった。

2回はカーブ、チェンジアップと球種を増やして感触を確かめ、ヒット1本を打たれたが、無失点に抑えた。3回は3者凡退の無失点。

球数は34球、菊池は4回のマウンドにも上がり、先頭打者にアンラッキーな内野安打を許したが、続く打者でダブルプレー、この回も落ち着いて無失点に抑えた。菊池は4回、46球を投げて、被安打6、奪三振2、四死球0、失点3（自責2）の内容だった。

