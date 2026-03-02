東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女にわいせつな行為をさせたとして、児童福祉法違反（淫行させる行為）などに問われた元同店経営者の男（５２）の初公判が２日、東京地裁（池上弘裁判官）であった。

被告は罪状認否で「未成年とは知らなかった」と述べ、起訴事実を否認した。

起訴状では、被告は昨年６月、同店従業員として雇った少女が１８歳未満であるにもかかわらず、年齢を確認せず、店内で客を相手にわいせつな行為をさせたとされる。同年８月には少女に、業務の一環と称して被告へのわいせつな行為をさせたとされる。

検察側は冒頭陳述で、少女は昨年６月、母親から日本で働くように言われ、短期滞在の在留資格で来日したと指摘。少女の母親は過去に同店で働いており、被告や同店マネジャーは母親から連絡を受け、年齢確認をせずに少女を雇ったと述べた。

被告の弁護人は罪状認否で、採用担当の同店マネジャーが、少女と母親に「（２人は）姉妹で、少女については２０歳と言え」と指示していたとし、被告はだまされていたと主張した。

少女は同店に寝泊まりしながら男性客の相手をしていたとされ、昨年９月に自ら東京出入国在留管理局に助けを求め、保護された。