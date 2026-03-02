犬にとって危険な室内の遊び5選

愛犬との室内遊びは、コミュニケーションの一環になるだけでなく、雨などで散歩へ行けない日の運動不足解消にも役立ちます。一見安全に思える室内ですが、実はさまざまな危険が潜んでいます。そのため、愛犬と室内で遊ぶ際は、遊び方に注意が必要です。

ここでは、犬にとって危険な室内の遊びを5つご紹介します。

1.滑りやすい床での遊び

フローリングなどの滑りやすい床で犬を遊ばせるのは危険です。犬が遊んでいるときに足を滑らせて転倒し、骨折などのケガをする恐れがあります。

また、床がツルツル滑ると足に踏ん張りが利かないため、関節や腰に負担がかかり、膝蓋骨脱臼（パテラ）や関節炎、椎間板ヘルニアなどを引き起こしやすくなります。

2.狭いスペースで動き回る遊び

家具などの障害物が多い狭いスペースで犬が動き回る遊びをすると、物にぶつかって骨折や打撲などのケガをする可能性があります。また、家具の角や突起物で眼球を傷つけてしまう恐れもあり、非常に危険です。

狭いスペースでは、引っ張りっこやノーズワーク（嗅覚を使った遊び）など、あまり大きな動きを必要としない遊びがおすすめです。

3.ソファからのモッテコイ遊び

モッテコイ遊びとは、飼い主さんが投げたおもちゃを犬に持ってこさせる遊びです。この遊びをする際、飼い主さんがソファに座ったり寝そべったりしたままおもちゃを投げると、犬がジャンプでソファの上り下りを繰り返してしまいがちです。

高さのあるソファの場合、ジャンプで上り下りをする度に犬の足腰に負担がかかり、膝蓋骨脱臼や椎間板ヘルニアを引き起こすケースが少なくありません。また、小型犬は骨が非常に細いため、ソファから飛び降りた際の衝撃で前足を骨折してしまうリスクが高いです。

4.誤飲の恐れのあるおもちゃでの遊び

犬が室内で遊ぶとき、おもちゃを噛んだり、口に咥えて振り回したりすることが多いです。そのため、遊んでいる最中の誤飲には十分に注意が必要です。万が一おもちゃを誤飲してしまうと、腸閉塞や窒息を引き起こし、命に関わる恐れがあります。

犬の口にすっぽりと収まってしまう小さいサイズのおもちゃや、耐久性が低く破損しやすいおもちゃは、誤飲のリスクが高いため避けましょう。また、人間用のぬいぐるみやスリッパなどを、安易におもちゃ代わりに与えるのもNGです。

5.休憩なしでの遊び

室内は快適で安心感もあるため、つい休憩なしで遊び続けてしまいがちです。しかし、休憩なしで遊び続けると、犬が興奮しすぎてしまうことがあります。そうなった場合、「オスワリ」や「マテ」などの飼い主さんの言葉も耳に入らなくなってしまいます。

また、過度な興奮は、思わぬケガや誤って飼い主さんを噛むといった事故につながりやすく危険です。

犬と室内で安全に遊ぶためのポイントは？

前述の犬にとって危険な室内の遊びを踏まえて、ここからは犬と室内で安全に遊ぶためのポイントをご紹介します。愛犬をケガや事故から守るために、ぜひ参考になさってください。

1.遊ぶ場所の環境を整える

まずは、犬と遊ぶ場所の環境を整えることが大切です。

フローリングなどの滑りやすい床には、コルクマットや犬の爪が引っかからないタイプのマット（カットパイルのカーペットなど）を敷き、犬の関節や腰への負担を軽減しましょう。

動き回る遊びをするエリアには、極力物を置かない、家具を壁際に寄せるなどして、広いスペースを確保してください。

ソファには犬用のステップやスロープを設置することで、足腰への負担を軽減できます。しかし、犬が遊びで興奮してしまうと、それらを使わずにジャンプで上り下りをしてしまう可能性があるため、飼い主さんが床に座って遊ぶほうが安全です。

2.安全なおもちゃを選ぶ

犬が遊ぶおもちゃは、犬用の飲み込む心配のないサイズを選びます。素材も、天然ゴムやナイロンなどの耐久性の高いものにしましょう。ぬいぐるみなどの布製のおもちゃは、縫製がしっかりしている、ほつれにくいものを選ぶことが重要です。

愛犬のために安全なおもちゃを選ぶだけでなく、そのおもちゃを出しっぱなしにせず、遊ぶ前には破損箇所がないことを確認するようにしましょう。そうすることで、誤飲事故のリスクを軽減できます。

3.適度に休憩を挟む

室内で犬と安全に遊ぶためには、適度に休憩を挟むことも大切です。10分程度遊んだら小休止を挟み、犬が興奮しすぎるのを防ぎましょう。

遊んでいる最中に犬がおもちゃをくわえたまま唸り始めたら、興奮してきているサインです。唸るのが激しくなってきた場合は、10分経っていなくても遊びを中断して休憩させましょう。

特に、引っ張りっこは犬がエキサイトしやすいため、飼い主さんがコントロールしてあげてください。

まとめ

安全なイメージのある室内遊びですが、遊び方には注意が必要です。愛犬と室内で遊ぶ際は、滑りやすい床での遊びや狭いスペースで動き回る遊びなど、犬にとって危険な遊びは避けましょう。

愛犬と室内で安全に遊ぶためには、遊ぶ場所の環境を整え、安全なおもちゃを選び、適度に休憩も挟むことが大切です。安全に気をつけながら、室内遊びを通して愛犬との絆を深めていってくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)