2月28日、妙高市のスキー場で雪崩が発生し、4人が重軽傷を負いました。気温が上昇した際に多く発生する『全層雪崩』とみられ、気象台は引き続き雪崩に注意するよう呼びかけています。



（カメラマン）

「雪崩が起きた斑尾高原スキー場上空に来ています。山の斜面に積もった雪が下の方へ崩れ落ちているのが確認できます」



現場に残された大きな雪のかたまり…





警察などによりますと、妙高市と長野県にまたがる斑尾高原スキー場で2月28日午後2時ごろ、利用客から「雪崩が発生したようだ」と連絡がありました。雪崩が起きたのは妙高市側に位置する標高およそ1200メートルのパウダースノーが楽しめるコース。スノーボーダー5人が巻き込まれ、このうち4人が重軽傷を負っています。スキー場は3月1日、雪崩が起きたコースの営業を中止し警察などと現地調査を行いました。〈スキー客〉「ニュースとかでみてた世界が目の前にあるのかとあると思うと恐怖が増すという感じです」調査の結果、雪崩は最大・幅185メートル、長さ600メートルにわたっていました。ほかに取り残された人がいる可能性は低いということです。当日の朝に点検した際には雪崩の兆候はなかったということですが気温が上昇した際に起きやすい雪の層が地表を滑り落ちる「全層雪崩」が発生したとみられています。雪崩が発生した前日、妙高市は4月上旬並みの暖かさとなっていました。気象台によりますと、3日は気温の上昇に加え県内各地で雨が降る予報で上・中・下越の積雪の多い地域では引き続き雪崩に注意するよう呼びかけています。