女子アジア杯の初戦は途中出場のケーシー（写真は23年の女子W杯時）。（C）Getty Images

写真拡大

　韓国女子代表は現地３月２日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ初戦でイランと対戦。３−０で快勝した。

　この一戦で韓国期待の18歳逸材、ケイシー・フェアはベンチスタート。３点リードで迎えた81分に途中出場する。前線で積極的にパスを呼び込めば、CKから惜しいヘディングシュートを放つなど、限られたプレータイムでいくつかの見せ場を作った。
 
　韓国のポータルサイト『NAVER』でも試合を速報。コメント欄には「18歳の出番だ」「可憐なケーシーが出てきたぞ」「きれいだし、サッカーも上手いケーシー」「ゴールを決めてほしいな」「本当に好きだな、頑張る素敵な選手だ！」といった声が寄せられた。

　白星スタートの韓国は、次節は５日にフィリピンと対戦する。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！

 