「可憐なケイシーが出てきたぞ」「18歳の出番だ」韓国女子の逸材に母国ファンも期待大！ 限られた出場時間で見せ場「サッカー上手い」「頑張る素敵な選手だ！」【女子アジア杯】
韓国女子代表は現地３月２日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ初戦でイランと対戦。３−０で快勝した。
この一戦で韓国期待の18歳逸材、ケイシー・フェアはベンチスタート。３点リードで迎えた81分に途中出場する。前線で積極的にパスを呼び込めば、CKから惜しいヘディングシュートを放つなど、限られたプレータイムでいくつかの見せ場を作った。
韓国のポータルサイト『NAVER』でも試合を速報。コメント欄には「18歳の出番だ」「可憐なケーシーが出てきたぞ」「きれいだし、サッカーも上手いケーシー」「ゴールを決めてほしいな」「本当に好きだな、頑張る素敵な選手だ！」といった声が寄せられた。
白星スタートの韓国は、次節は５日にフィリピンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
この一戦で韓国期待の18歳逸材、ケイシー・フェアはベンチスタート。３点リードで迎えた81分に途中出場する。前線で積極的にパスを呼び込めば、CKから惜しいヘディングシュートを放つなど、限られたプレータイムでいくつかの見せ場を作った。
韓国のポータルサイト『NAVER』でも試合を速報。コメント欄には「18歳の出番だ」「可憐なケーシーが出てきたぞ」「きれいだし、サッカーも上手いケーシー」「ゴールを決めてほしいな」「本当に好きだな、頑張る素敵な選手だ！」といった声が寄せられた。
白星スタートの韓国は、次節は５日にフィリピンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！