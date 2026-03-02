俳優の木村拓哉さんは3月1日、自身のInstagramを更新。美男美女ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：木村拓哉さん公式Instagramより）

俳優の木村拓哉さんは3月1日、自身のInstagramを更新。美男美女ショットを披露しました。

【写真】木村拓哉の美男美女ショット

「舞台挨拶をさせていただきました！」

木村さんは「本日はこのメンバーで、舞台挨拶をさせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。都内で行われた映画『教場 Requiem』大ヒット記念舞台あいさつでの華やかな集合ショットです。共演者の齊藤京子さん、綱啓永さん、倉悠貴さんと4人で並んでいます。

また、「限られた時間だったのがちょいと残念でしたが、とっても楽しい時間になりました。客席の皆さんもスタッフの皆さんもありがとうございましたぁ〜！」と、短い時間ながらも充実したイベントだったと振り返り、ファンとスタッフへの感謝を心から述べました。

スーツ姿を披露

2月20日には「本日、教場Requiem公開日。　キャストの皆んなも、朝から色々とありがとう　俺もそろそろ行ったります」と、スーツ姿のソロショットを公開していた木村さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)