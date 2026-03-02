木村拓哉、映画『教場 Requiem』舞台あいさつで美男美女ショット公開！ 齊藤京子＆綱啓永らとのスーツ姿
俳優の木村拓哉さんは3月1日、自身のInstagramを更新。美男美女ショットを披露しました。
また、「限られた時間だったのがちょいと残念でしたが、とっても楽しい時間になりました。客席の皆さんもスタッフの皆さんもありがとうございましたぁ〜！」と、短い時間ながらも充実したイベントだったと振り返り、ファンとスタッフへの感謝を心から述べました。
「舞台挨拶をさせていただきました！」木村さんは「本日はこのメンバーで、舞台挨拶をさせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。都内で行われた映画『教場 Requiem』大ヒット記念舞台あいさつでの華やかな集合ショットです。共演者の齊藤京子さん、綱啓永さん、倉悠貴さんと4人で並んでいます。
スーツ姿を披露2月20日には「本日、教場Requiem公開日。 キャストの皆んなも、朝から色々とありがとう 俺もそろそろ行ったります」と、スーツ姿のソロショットを公開していた木村さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
