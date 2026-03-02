【中部地方居住者に聞いた】春にドライブで行きたい場所ランキング！ 同率1位が4つの大混戦
NEXERは、ジョイタス株式会社と共同で実施した地域別の「この春ドライブで行きたい場所」についてのアンケート調査結果を公表しました。同調査は、全国の男女1036人を対象に、インターネット上で実施（調査期間：2026年1月30日〜2月12日）。
本記事では、中部地方居住者167人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「憧れのドライブコースです」（50代男性）
「高山植物の花が綺麗だから」（50代男性）
▼回答者コメント
「以前車中泊生活をしていた時2回通ったことがあるが景色が奇麗で開放感があり、機会があればまた行ってみたい場所です」（70代男性）
▼回答者コメント
「海沿いの景色がきれいな場所だから」（50代男性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、中部地方居住者167人に聞いた、「この春ドライブで行きたい場所」ランキングを発表します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
同率第1位：上高地長野県の「上高地」は、穂高連峰や焼岳に囲まれた山岳景勝地です。毎年春の開山祭から観光シーズンが始まり、残雪の北アルプスと新緑のコントラストが美しく、河童橋や大正池など見どころも豊富。マイカー規制があるため、沢渡駐車場・あかんだな駐車場までのドライブとバスへの乗り継ぎも含めた特別感のある旅が楽しめます。
同率第1位：ビーナスライン長野県の「ビーナスライン」は、茅野市から美ヶ原高原へと続く高原ドライブルートです。高原を走り抜けるルート沿いには、春から初夏にかけて鮮やかな新緑や高山植物が広がります。霧ヶ峰や白樺湖など途中の立ち寄りスポットも多く、信州の雄大な山岳パノラマを堪能できます。
▼回答者コメント
「憧れのドライブコースです」（50代男性）
「高山植物の花が綺麗だから」（50代男性）
同率第1位：立山黒部アルペンルート富山県と長野県を結ぶ「立山黒部アルペンルート」は、北アルプスを貫く山岳観光ルートです。春は全線開通とともに現れる「雪の大谷」が名物で、ドライブで立山駅や扇沢駅までアクセスし、バスやケーブルカーなど複数の乗り物を乗り継いで雄大な絶景をめぐることができます。
▼回答者コメント
「以前車中泊生活をしていた時2回通ったことがあるが景色が奇麗で開放感があり、機会があればまた行ってみたい場所です」（70代男性）
同率第1位：しまなみ海道広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ「しまなみ海道」は、瀬戸内海の島々を橋で渡る海上ドライブルートです。春は桜が咲く島々と穏やかな瀬戸内海の景色が美しく、島ごとに異なる風景を楽しみながらのドライブが魅力です。中部地方からも海を渡る爽快感への憧れが支持を集めました。
▼回答者コメント
「海沿いの景色がきれいな場所だから」（50代男性）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)