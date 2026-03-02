【やってはいけない3月のNGコーデ】季節外れだと「ダサ見え」する!? 大人が避けたいNGポイント3つ
季節外れに見えるのは避けたい！ 3月にやってはいけないNGコーデ季節の変わり目である3月は、あたたかい日もあれば肌寒いような日もあり、着る服に迷う時期です。防寒対策のあまり、季節外れな着こなしになってしまうと、おしゃれに見えません。そこで今回は、大人の女性が避けたい「3月のNGコーデ」について解説します。
NG1. ダークカラーで「冬っぽい素材のニット」のコーデまずは、ダークカラーで、冬っぽい素材のニットは気を付けたいアイテムです。黒、ネイビー、チャコールグレーやブラウンのカラーで、ウール系やふわふわとした素材、編み目が詰まった厚手のポリエステル系素材のニットは避けた方が無難です。
▼OKコーデにするには
写真のようなコットン混素材など、起毛感がなくて表面がさらりとした肌触りのものなら、ダークカラーのニットでもOKです。
いまの時期なら、表面の風合いがさらさら感のあるドライタッチ仕上げだったり、通気性もよく紫外線カット効果もあったりする春夏仕様のニットも多いため、購入時にはチェックしてみてくださいね。
NG2. ボトムス、ソックス、シューズなど「下半身が真っ黒」なコーデつい冬の習慣で、黒いボトムスに黒のソックスやタイツ、黒のシューズを合わせてしまうと、下半身全体が真っ黒で重たい印象になってしまいます。これでは簡単に「季節外れ感すごい人」の出来上がりです。
▼OKコーデにするには
写真のように、まずはソックスを「白」に変えるだけでも抜け感が出て、明るい雰囲気に仕上がります。小さな面積ですが、効果は抜群！ もちろんボトムスやシューズを白にしても効果的なので、ぜひ試してみてくださいね。
NG3. 「黒のカジュアルな厚手アウター」を羽織ったコーデ3月でも朝晩に気温が低かったり風が強かったりなど、あたたかいアウターがほしいことも多いですよね。旅行やテーマパークなど屋外で長時間過ごすときにも、冷え対策のためには必須です。
とはいえ、冬シーズンによく着たり見かけたりした「黒のカジュアルな厚手アウター」をチョイスすると、冬っぽさがてきめんに出てしまいます。
▼OKコーデにするには
写真のようなベージュなど明るいカラーなら、中綿入りなど厚手のアウターでも春らしい雰囲気で着られます。ほかにもライトグレーやアイボリーなどの色なら合わせやすく、おすすめです。
気になるポイントがありましたら、参考にしてみてくださいね。
(文:All About 編集部)