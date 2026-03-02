クワオハ小原正子、長女・こうめちゃんの参観日に涙 英語合唱に感動「あんなにちっこかった子供たちが」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が2日までにアメーバオフィシャルブログを更新。長女・こうめちゃんの幼稚園参観日に参加したことを報告し、成長した姿に思わず涙した心境をつづった。
【写真】長女・こうめちゃんのショットを公開した小原正子
2月27日付で「おにいさん、おねえさん★」と題してブログを更新した小原は、「こうめちゃんの参観日！」と切り出し、外での学びの様子を見守った後、子どもたちによる合唱を2曲聴いたと報告した。
「あんなにちっこかった子供たちが堂々と保護者にむけて英語で熱唱してくれる姿に」と振り返り、「我慢しようと思ってたけど 我慢できるわけもなく ぐすんぐすんと泣いてしまいました」「みんな本当にありがと」と感動を明かした。
屋外で行われたため、年少クラスの園児たちも年長クラスの歌声を耳にしたという。曲が終わると拍手が起こり、小原は「かっこいいなぁぁぁという気持ちがびしびし伝わりました」とつづった。年長の園児たちは振り返って驚きながらも「お兄さん、お姉さんらしい誇らしげな顔」を見せていたという。
「ここでの最年長の生活も終わってしまいます！（次からは、また最年少に！）」と卒園を控えた思いも吐露。「最後までみんな元気に楽しく過ごせますように！！」と願いを込めた。
さらに、幼稚園での日々について「土や、石や、枝や、花や、海や、砂や、雨。。。自然の中で遊ぶことを日々させてくれています」と感謝を記した。
この投稿にファンからは「これは絶対に泣くわぁ〜」「正子さんの文章だけで、もう涙腺決壊」「すばらしい幼稚園」「卒園式は…バスタオルですね」「こうめちゃん達年長さんのこれまでの成長の日々が思い浮かび、私も涙涙で読ませて貰いました」などの声が寄せられている。
小原は、2014年5月に野球解説者のマック鈴木氏と結婚。15年3月19日に長男・誠希千くんが、16年11月30日に次男・誠八くんが誕生。19年8月10日には、第3子となる女児・こうめちゃんの誕生を発表した。
