アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、国会で野党側は「武力行使が認められるケースに該当しないのではないか」と認識をただしました。高市首相は「法的評価は差し控える」と述べるにとどめています。

日本共産党 田村委員長「武力行使が例外的に認められるのは、国連安保理決議がある場合と自衛権を行使する場合であって、今回のイラン攻撃はそのいずれにも該当しないですよ」

高市首相「これが自衛のための措置なのかどうかも含めてですね、詳細な情報を持ち合わせているわけではございません。わが国としてその法的評価をすることは、差し控えさせていただきます」

一方、世界的な原油の輸送ルートにあたるホルムズ海峡が事実上封鎖状態となり、日本のエネルギー供給への懸念が出ていることについて、高市首相は「石油備蓄については現在254日分ある」と説明しました。

その内訳について木原官房長官は国家備蓄が146日分、民間備蓄が101日分、産油国との共同備蓄が7日分あるとしています。

LNG＝液化天然ガスについては、電力・ガス会社が日本全体の消費量のおよそ3週間分を保有していると説明しています。