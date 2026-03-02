¶¦»º¡¦ÅÄÂ¼ÃÒ»Ò»á¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«ÅúÊÛ¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤¤¤é¤À¤Á¡ÖÁíÍý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆüËÜ¶¦»º¤ÎÅÄÂ¼ÃÒ»Ò°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±°Ñ°÷²ñ¤ÇºÇ¸å¤Î¼Áµ¿¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÅÄÂ¼»á¡£¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀèÀ©¹¶·â¤Ï¹ñÏ¢·û¾Ï¤ä¹ñºÝË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¹¶·âÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¤È¹â»Ô¼óÁê¤ËÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÅúÊÛ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Ç¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ë¤«¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ðÊó¤òÇÄ°®¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤¯¡¢Ë¡ÄêÉ¾²Á¤ÎÅúÊÛ¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
¡¡ÅÄÂ¼»á¤¬²¿ÅÙ¤â¡ÖÁíÍý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÀÊ¤òÎ©¤Á¡Ö¼«±Ò¤Î¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤ÏË¡ÄêÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÐÌÚ³°Áê¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÅÄÂ¼»á¤Ï¡ÖÀèÀ©¹¶·â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¹¶·âÃæ»ß¤òµá¤á¤ÆÁÐÊý¤¬³°¸ò¸ò¾Ä¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÌä¤¦¤¿¡£º£²ó¤âÌÐÌÚ»á¤¬Åú¤¨¤¿¤¢¤È¡ÖÁíÍý¡¢ÁíÍý¤Ë¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡ÄÀè¤Ë¼ÁÌä¤ò¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£ÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö¼ÁÌä¤ÏÀè¤Û¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È±þ½·¡£½°±¡Í½»»°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼ÁÌä¤ò¡Ä¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿ÅÄÂ¼»á¤Ï¡¢¼ê¤Ö¤ê¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¼ÁÌä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¸ò¾Ä¤Ï¶¯¤¯»Ù»ý¤ò¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢º£¤Î»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢³°¸ò¸ò¾Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¾å¤Ç¼«¿È¤ä³ÕÎ½¤¬³Æ¹ñ¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤ËÅö¤¿¤ê¡ÖÃæÅìÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅØÎÏ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÅÄÂ¼»á¤Ï¡Ö·ë¶É¤Ç¤¹¤Í¡¢°ìÀÚ¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤òÈãÈ½¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤ò»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀèÀ©¹¶·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤ËÀèÀ©¹¶·â¤ò¤ä¤á¤í¡¢¤Èµá¤á¤ë¤Ù¤¤À¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò¶¯¤¯¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ÅÄÂ¼»á¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤³¤ì¤À¤±½ÅÂç¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë»ä¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¡Ø³°Ì³Âç¿Ã¤¬ÅúÊÛ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¡Ê¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁíÍý¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤·¡¢¤½¤ì¤¬¶¦»ºÅÞ¤Î»ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÐ±þ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Â÷¤òÆÀ¤Æ¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¼ºÎé¤Ê»ÑÀª¤À¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£