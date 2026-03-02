小学館は２日、マンガワン編集部が男性漫画家の性加害を把握していながら、別のペンネームで新連載の原作者に起用していた問題で、問題点を検証する第三者委員会を設置すると発表した。第三者委の詳細に関しては追って報告される。

社内調査を進める中で、新たに「星霜の心理士」について、原作者起用のプロセスと確認体制について調査が必要であることも判明したという。

同社は「『堕天作戦』連載中止の際の事実関係、『常人仮面』の連載開始の事実関係、担当編集者が原作者と被害に遭われた方との和解協議に加わっていた経緯を把握するとともに、マンガワン編集部における作家・原作者起用のプロセスおよび編集部の人権意識を確認し、問題点を検証、原因を究明し、再発防止に向けた提言を得るために第三者委員会を設置する方針を決定いたしました」と説明。「現在、さまざまなご批判やご意見をちょうだいしており、真摯（しんし）に受け止めております。なお、作家の皆様をはじめ、社員および関係者への誹謗中傷やプライバシーを侵害する行為はお控えくださいますよう、切にお願い申し上げます」と理解を求めた。

同社は「性加害、性搾取、あらゆる人権侵害を決して許しません。人権尊重は企業が社会の一員として活動するうえで最も重要なことだと認識しております」と強調。その上で、「マンガワン編集部において、作者が児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）の罪で逮捕・略式起訴され罰金刑を受けて連載『堕天作戦』を中止したにもかかわらず、別のペンネームに変更して、新連載『常人仮面』の原作者として起用していた件について、改めて被害に遭われた方、作画の鶴吉繪理先生、弊社各媒体でご執筆いただいている作家の皆様、読者の皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫（わ）び申し上げます」と繰り返し謝罪した。