◆ＷＢＣ強化試合 オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）

侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２日、古巣オリックスとの強化試合に「５番・左翼」でスタメン出場し、５回に衝撃の特大アーチを描いた。

３点を追う５回１死。ここまで侍打線が無安打と完全に沈黙する中、３番手右腕・九里の１３３キロ内角カットボールを完璧に捉えた。右翼５階席に飛び込む特大弾。「ＮＰＢプラス」によると、打球速度１７４・５キロ、飛距離１２６・５メートル、角度３４度。ベンチでは大谷、鈴木も声をあげて大喜びした。

吉田の京セラドームでの本塁打は、２２年１０月２７日の日本シリーズ・ヤクルト戦で放ったサヨナラ本塁打以来。「初ヒットがホームランで、チームに勢いをつけることをできてよかった。３シーズンぶりに、オリックスファンの前でいいパフォーマンスが出せてよかった」と喜んだ。７回２死一塁からは痛烈に一、二塁間を破る安打。貫禄の２打席連続安打となった。

前回２３年のＷＢＣでは大活躍。準決勝のメキシコ戦では７回に値千金の同点３ランを放つなど、大会史上最多の通算１３打点を挙げ、世界一に大きく貢献していた。今大会に向けては「歴代の先輩方が築き上げてきた歴史や重みはもちろん感じる。必死に勝利に向かって頑張りたい」と決意を込めていた。

米国から帰国して２月２４日に侍ジャパンにも合流していたものの、ＭＬＢの規定で２７、２８日の中日との壮行試合２試合は出られず、この日の強化試合が初陣だった。メジャー組の出場が解禁となった最初の試合で、卓越した技術とパワーを披露。本大会に向けて勢いのつく一撃が生まれた。