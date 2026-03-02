アニメ制作会社「京都アニメーション」は2日、代表取締役社長の八田英明さんが2月16日に死去したと発表した。76歳だった。同社公式サイトを通じて訃報を伝えた。通夜および告別式は家族のみにて執り行った。訃報を受け、同社が制作した作品に出演した声優から追悼が相次いだ。

同社は「弊社代表取締役社長 八田 英明(はった ひであき)が2026年2月16日に逝去いたしました（享年76）。生前のご厚誼に深く感謝いたしますと共に、謹んでご通知申し上げます」と発表。「故人は、1985年の弊社設立から四十余年にわたり『よってたかって作る』を合言葉に、真摯なアニメーション制作を軸とした人を大切にしたエンターテインメント企業を志し、社長の任を果たしてまいりました」と故人の功績を伝えた。

同社は1981年に八田さんの妻・陽子さんが制作下請けとして創業。85年に法人化し、八田さんが社長に就任した。「涼宮ハルヒの憂鬱」、「けいおん！」などヒット作を多数生み出した。2019年7月には同社第1スタジオで放火殺人事件が発生。社員36人が死亡した。事件後も作品を世に送り出し、再興に尽力した。

八田さんの訃報を受け、京都アニメーション制作の作品に出演し、故人と親交を持つ声優らが故人をしのんだ。

「涼宮ハルヒの憂鬱」で涼宮ハルヒを演じた声優・女優の平野綾はXを通じ「お世話になりました。忘れません。本当にありがとうございました」と悼んだ。

「涼宮ハルヒの憂鬱」で長門有希役を担当する声優・歌手の茅原実里はXを通じ「お会いするたびに、あたたかい眼差しとやさしい声で話しかけてくださった八田英明さん。ご一緒させていただいた作品、そして2023年の京アニフェスがあったからこそ、いまこうして前向きに活動できています。「よってたかって作る」その輪に入れていただいたことに、感謝してもしきれません」としのんだ。

「涼宮ハルヒの憂鬱」谷口役、「らき☆すた」白石みのる役の声優・白石稔はXで「本当に本当に、色々とお世話になりました。もうお会いする事が出来ないのかと思うと、寂しいです。ご冥福をお祈りします」と悲しみをつづった。

アニメ「CLANNAD」河南子役の声優・すずきけいこはXで「テレビアニメCLANNADでのご縁のみですが、スピンオフゲーム作品のキャラクターをアニメの世界にもさりげなく仲間入りさせていただけたこと、深く感謝申し上げます。ありがとうございました。どうぞ安らかにおやすみください」と追悼した。