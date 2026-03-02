『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「タイ少女に性的サービス…初公判 経営者は起訴内容を否認」についてお伝えします。

母親に置き去りにされた日本で、当時12歳だったタイ国籍の少女。

タイ国籍の少女（当時12歳）

「性的マッサージをしていました。『いやだ、やりたくない』と思いました」

少女が性的な接客をさせられていたという、都内のリラクセーション店。その経営者、細野正之被告（52）の初公判が2日に行われました。

去年6月と8月、店で少女にわいせつな行為をさせた罪などに問われています。

裁判官

「起訴内容にどこか違うところはありますか？」

細野被告

「未成年だとは本当に知りませんでした」

起訴内容を否認した細野被告。

弁護側は、店のマネージャーの女が少女と母親に対し、20歳だと言うように指示をしていたとして、「だまされていた」と主張しました。

検察側は、冒頭陳述で少女が店で働くようになった経緯を説明。

検察側

「母親から『少女とともに店で働きたい』とマネージャーの女に連絡した」

また、細野被告自身には「“練習”と称して被告人（細野被告）自身にも同様の行為をさせた」などと指摘。

検察側は、今月中にも細野被告の追起訴を予定しているということです。