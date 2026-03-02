スキースノボの休憩時間に試乗体験できる！

ダンロップが2026年3月7日および8日の2日間、パルコール嬬恋リゾートスキー場（群馬県嬬恋村）センターハウス付近の特設コースにおいて、155/65R14サイズの「シンクロウェザー」を装着したコムスの試乗体験イベントを開催します。

ダンロップ「SYNCHRO WEATHER（シンクロウェザー）」は、2024年10月から販売しているオールシーズンタイヤです。路面状態に合わせてゴム自ら性質が変化する新技術「アクティブトレッド」を初搭載し、「ドライ・ウエット・氷上・雪上などのあらゆる路面にシンクロする次世代オールシーズンタイヤ」として注目を集めています。

【画像】アイス路面も走行OK！ ダンロップのオールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」の画像を見る（19枚）

本体験イベントで試乗できる「155/65R14」サイズは、2025年12月に追加された軽自動車向けの新サイズです。

今回の注目ポイントは、なんといっても「シンクロウェザー」を装着した、トヨタ車体の超小型EV「コムス」を自ら運転できること。雪道を含むコンディションで、いま話題のオールシーズンタイヤの実力をリアルに体感できる貴重な機会です。

試乗では来場者自身がハンドルを握り、特設コースを走行します。実際の雪道環境に近いシチュエーションで、発進時やコーナリング時の安定感、ブレーキング時のフィーリングなどを体感できるのは貴重な機会で大きな魅力です。

なお参加にあたっては普通自動車免許証が必要です。試乗体験イベントの開催時間は、両日とも8時から14時までとなっています。

（※天候影響による路面の状態変化により試乗イベントが中止となる可能性があります)

4本購入でもれなくもらえる！ ポイントキャンペーンも実施

また「シンクロウェザー」のヒットを受け、感謝の気持ちを込めた「『SYNCHRO WEATHER』大好評還元ポイントプレゼントキャンペーン」も2026年3月1日から実施されています。

「『SYNCHRO WEATHER』大好評還元ポイントプレゼントキャンペーン」

本キャンペーンでは、シンクロウェザーを4本1セットで購入し、作業証明書が発行可能な店舗で装着の上、専用応募Webフォームから応募した人全員に、最大1万5000円相当のポイントがプレゼントされます。

なおプレゼントされるポイントは、ギフティが展開するスマホ決済サービスのポイントを自由に選べるギフト「えらべる Pay」のラインナップの中から選択可能です。

「『SYNCHRO WEATHER』大好評還元ポイントプレゼントキャンペーン」のレシート有効期間は2026年5月31日までで、応募期間は同年6月14日までとなっています。