群馬県内すべての公立高校で卒業式が行われ、生徒たちが学び舎を巣立ちました。今年度、創立５０周年を迎えた前橋南高校でも、３年生の生徒１８９人が卒業式に臨みました。

県立前橋南高校は、県内では初めて男女共学のクラス編成を導入し昭和５０年・１９７５年の１１月に設置されました。２０２３年度からは、「自ら考え、判断し行動できる生徒の育成」を目標に掲げ生徒の自主性を育んでいます。

式では、卒業生一人ひとりの名前が呼ばれ、代表者に卒業証書が手渡されました。

原拡史校長は、「自分自身の可能性を信じ、新しい社会に積極的に参加してください」とはなむけの言葉を送りました。

卒業生を代表して腰高紗依さんは、「誰かが用意した答えではなく新しい世界を作り出す人としてこれからの時代へ誇り高く飛び込んでいきます。」と感謝と決意を語りました。

また式の後には、卒業生から教師へのサプライズが行われ、３年間の感謝を込めた花束が、担任と副担任に手渡されました。

生徒の自主性を重んじる教育、「自ら考え、行動する力」が形となった、温かな贈り物でした。

生徒たちは、これから新たな道へと歩み始めます。