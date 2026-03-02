福島県の復興ボランティア団体代表の男が、２０２４年に群馬県太田市内のホテルで知人女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪に問われた裁判で、前橋地裁は３月２日に男に無罪判決を言い渡しました。

東日本大震災後に福島県南相馬市で復興活動をしていたボランティア団体の代表上野敬幸被告（５３）は、２０２４年７月、太田市内のホテルでボランティア活動に参加していた２０代の知人女性に性的暴行を加えたとして不同意性交の罪に問われています。

これまでの公判で検察側は、「女性の信頼につけ込んだ卑劣な犯行」などとして上野被告に懲役６年を求刑していました。一方被告の弁護側は女性が同意していたとして事件性を否定し、無罪を主張していました。

３月２日の公判で髙橋正幸裁判長はホテルに行く前や部屋の中でのやり取りから性的行為への発展を予想していなかったとする女性側の供述については、信用性に欠けると説明しました。そして上野被告が女性を恐怖・驚愕させたとは認められないことから、犯罪の証明ができないとして無罪の判決を言い渡しました。

被告側の弁護士は主張が全面的に受け入れられたとしました。

なお、女性の代理人弁護士は「性犯罪被害者の心理を全く理解しておらず、納得できない」として、検察に控訴を求めています。

検察は、「内容を十分に精査し適切に対応したい」とコメントし、控訴するかどうかは明らかにしませんでした。