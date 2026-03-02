アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続き、タンカーが行き来するホルムズ海峡が事実上の封鎖となっています。イラン情勢を受け、日本でも、中東経由の航空機に影響が出ています。

■中東経由で旅行する観光客に影響

成田空港で出会った、2人組の大学生。

大学生

「（Q．旅行ですか？）旅行です。ドーハ経由でイタリア」

今はまさに、卒業旅行シーズン。イタリア旅行は半年前から計画していて、カタールのドーハで乗り継ぎ、向かう予定だったといいますが…

大学生

「（空港）来たら未定。欠航にはなっていないけどどうなるか分からない」

飛行機が飛ぶのかどうか、分からない状態。待っていると、旅行会社から連絡が入りました。

大学生

「3月5日まで全部キャンセルだって」

大学生

「ショックすぎる」

大学生

「『全額返金で対応しますと』と」

そのドーハは今、街の至る所で、煙が上がっている状態。

イラン情勢を受け、中東経由でヨーロッパを旅行する観光客には多くの影響が出ています。

別の、ドーハ経由でイタリアに向かう予定だった大学生は――

大学生

「（家族から）極力キャンセルできるならキャンセルしなと言われて。命最優先で」

大学生

「日本にいるうちに欠航になってよかった。（Q．帰れなくなる）そうですね。それが一番困る」

アメリカとイスラエルの攻撃に対し、イランは、中東にある米軍施設を攻撃するなど、報復を続けています。

■ホルムズ海峡は事実上の封鎖状態に

攻撃の応酬は、いつまで続くのか。

トランプ大統領は、こう語っています。

トランプ大統領

「戦闘作戦は現在も全勢力で継続中で、我々の目標が全て達成するまで続ける」

イギリスメディアのインタビューに対しては、軍事作戦の終了まで「4週間程度」かかるとの見方を示しているということです。

長引けば長引くほど、影響が懸念される場所があります。

イランとオマーンの間にあるホルムズ海峡。

普段、多くのタンカーが行き来するこの場所は、世界で消費される原油の20％が通るといわれています。

原油の9割以上を中東に依存している日本にとっても重要な場所。そんなホルムズ海峡を通る船に対し、今――

イラン革命防衛隊の音声（※ホルムズ海峡周辺の船が受信）

「全船舶に告ぐ。全船舶に告ぐ。こちらはイラン革命防衛隊海軍である。ただいまよりホルムズ海峡を通航することは一切禁止する。次の通知があるまでいかなる船舶もホルムズ海峡の通過は許されない」

イラン側による通航禁止の警告。

さらに、1日に公開されたホルムズ海峡周辺の映像では、黒煙が立ち上るタンカーの姿が。

ロイター通信によると、何者かによる攻撃を受け、4人がケガをしたといいます。

イラン側はこう発表。

イラン側

「イギリス・アメリカに関連する石油タンカー3隻をミサイルで攻撃した」

ホルムズ海峡は今、イランによって事実上の、封鎖状態となっています。

■日本のエネルギー事情に影響は

ホルムズ海峡を行き来する船の位置情報を捉えた映像では、アメリカとイスラエルがイランを攻撃する前は、多くの船が通過していましたが、日本時間の2日の朝時点では、通航する船がほとんどいなくなっていることが分かります。

すでに、日本の船にも影響が――

木原官房長官

「中東から日本に向かう原油タンカーの中には、ホルムズ海峡の通航を見合わせ、ペルシャ湾内で待機しているものがあるということは承知をしている」

日本のエネルギー事情に影響はあるのか。ある国内企業は――

原油などを扱うエネルギー関連企業

「仮に封鎖された場合にも国内在庫や国家備蓄があることから、ただちに影響が出ることはない」

日本は国と民間で石油の備蓄を行っていて、昨年末の時点で254日分に相当する量があるため、すぐに影響が出ることはないといいます。

ただ、専門家は、原油以外の“ある資源”について、こう指摘。

中東情勢に詳しい慶応義塾大学・田中浩一郎教授

「LNG＝液化天然ガスも、日本を含めた東アジアインドなどの南アジア、ヨーロッパ、こういった国々に影響が及ぶ」

LNG＝液化天然ガスは、日本の発電やガスを支える重要なエネルギー資源。中東からの輸入はおよそ1割。原油の価格があがると、連動してLNGの価格も高くなるといいます。

中東情勢に詳しい慶応義塾大学・田中浩一郎教授「（Q．電気代ガス代の値上げの可能性も）値上げで済めばいいが、液化天然ガスが足りなくなってくると、電力が足りないとか、そういう話にも発展しかねない」