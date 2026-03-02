「桜島がきれい」「マラソンで日本トップへ」箱根選手から市民ランナーまで1万3000人超が熱走 鹿児島マラソン2026
きのう1日開催された鹿児島マラソン。全国各地から集まった1万3000人を超えるランナーが鹿児島を駆け抜けました。
今年はフルマラソンに1万281人、ファンランに3319人が出走し、沿道では多くの人が声援を送りました。
「頑張れと声をかけた」
桜島を臨む海沿いや仙巌園前などを巡ります。
ランナーは鹿児島を堪能しながら、ゴールを目指しました。
フルマラソン男子の部、先頭は出水中央高校出身で順天堂大学4年の石岡大侑選手。スタートから先頭に立ち7キロ以降独走態勢を築きます。
「見てもらった」
大学生として初めて鹿児島マラソンを制しました。
（出水市出身 順天堂大学4年 石岡大侑選手）「沿道のみなさんにたくさん応援していただいて、本当にうれしい。マラソンで日本のトップに行きたいので、地道にコツコツ頑張りたい」
女子の部は招待選手を抑えて、一般参加の冨井菜月選手が初優勝を果たしました。
そして市役所前では続々とランナーがゴールします。
（北海道から参加）「桜島がとてもきれいに見えて、海も穏やかですごく景色を楽しむことができた」
（小学校教諭）「途中で子どもたちの応援や笑顔を思い出してすごく力になった」
（カップルでサブ4達成）「足が限界。きつい。いいよいいよと持ち上げてくれるから頑張れた」
（5回目の参加）「高校生が応援してくれて涙が出そうだった。来年も頑張る」
大会の模様はMBCテレビ特別番組であさって4日午後7時から生放送でお伝えします。
