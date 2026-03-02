¡ÖËÌ¶Ë¡×¤¬ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤òÊÑ¤¨¤ë!? Ì¤Íè¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÎËÌ¶ËÀ¯ºö¡×¤ÈÀ¤³¦¤âÃíÌÜ¤Î¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤ò²òÀâ
¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÈÂ¼¾å²ÂºÚ»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê¡×¡ÊËè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55¡Ë¡£¡Ö³Ø¤Ó¤ÈÀ®Ä¹¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¡¢º£¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤½ÃíÌÜ¡ª ÆüËÜ¤ÎËÌ¶ËÀ¯ºö¡×¡£Æâ³ÕÉÜÁí¹ç³¤ÍÎÀ¯ºö¿ä¿Ê»öÌ³¶É¤Î¼ÆÅÄÍý¹á¡Ê¤·¤Ð¤¿¡¦¤ê¤«¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡¢ËÌ¶Ë¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤äÆüËÜ¤ÎËÌ¶ËÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êËÌ¶Ë¤ÎÉ¹¤¬Ç¯¡¹¸º¾¯
º£¡¢À¤³¦¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Î1¤Ä¤¬¡ÖËÌ¶Ë¡×¤Ç¤¹¡£°ì¸«¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï±ó¤¤Â¸ºß¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤äÃÏµå´Ä¶¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÎÆ°¤¤È¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÌ¶Ë¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤äÆüËÜ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤ÏËÌ¶ËÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
ËÌ¶Ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢É¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿³¤¤äËÌ¶ËÅÀ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡ÖËÌ¶Ë·÷¡×¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ¶Ë·÷¤È¤Ï¡¢ËÌ°Þ66ÅÙ33Ê¬°ÊËÌ¤ÎÃÏ°è¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¦ÃÏ¤äÅç¤òÎÎÅÚ¤È¤·¤Æ»ý¤Ä¹ñ¤¬8¥õ¹ñÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¢¥é¥¹¥«½£¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤¬ËÌ¶Ë·÷¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°Õ³°¤Ê¹ñ¡¹¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÌ¶Ë¤¬À¤³¦¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¡©
ËÌ¶Ë¤¬À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¹¡£¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÌ¶Ë³¤¤òÊ¤¤¦É¹¤ÎÌÌÀÑ¤¬Ä¹´üÅª¤Ë¸º¾¯¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯¤ÇºÇ¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë²Æµ¨¤Î³¤É¹ÌÌÀÑ¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ËÌ¶Ë¤Î²¹ÃÈ²½¤È³¤É¹¤Î¸º¾¯¤¬¡¢ÆüËÜ¤äÀ¤³¦Ãæ¤Îµ¤¸õ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¹¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤ÊÆ°¤¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤Î³«È¯¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ¹¤ËÊÄ¤¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ²¼¤ËÌ²¤ë»ñ¸»¤ÎÂ¸ºß¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì»ñ¸»¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬³Æ¹ñ¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤ÄÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖËÌ¶Ë³¤¹ÒÏ©¡×¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²Æ¾ì¤ÎÉ¹¤¬¸º¤ë»þ´ü¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë³¤¾åÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢ËÌ¶Ë³¤¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅì¥¢¥¸¥¢¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥é¥Ã¥«³¤¶®¡¢¥¹¥¨¥º±¿²Ï¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÆî²ó¤ê¹ÒÏ©¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢µ÷Î¥¤òÌó6³ä¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢³¤Â±¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥ë¡¼¥È¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌ¶Ë¤ò¤á¤°¤ë³èÆ°¤ò³Æ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ë¿Ê¤á¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬1996Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡ÖËÌ¶ËÉ¾µÄ²ñ¡×¤Ç¤¹¡£ËÌ¶Ë¤ËÎÎÅÚ¤ò»ý¤Ä8¥õ¹ñ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àËÌ¶Ë·÷³°¤Î¹ñ¡¹¤â¡¢¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ¶Ë¤ò¤á¤°¤ë¥ë¡¼¥ë¤Å¤¯¤ê¤Ïº£¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¹¡£±ó¤¤¾ì½ê¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤äÌ¤Íè¤È³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ºÕÉ¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤¬¿ë¤Ë´°À®
ÆüËÜ¤Ï2015Ç¯¤Ë¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎËÌ¶ËÀ¯ºö¡×¤òºöÄê¤·¡¢ËÌ¶Ë¤Ë´Ø¤ï¤ë´ðËÜÅª¤ÊÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¶¯¤ß¤È¤¹¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¡¢ËÌ¶Ë¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¼«Á³´Ä¶¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤ò¼é¤ë¤³¤È¡¢¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢Áè¤¤¤Î¤Ê¤¤Ãá½ø¤¢¤ë·Á¤Ç³Æ¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÌ¶Ë¤ËÊë¤é¤¹Àè½»Ì±¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ¸³è¤ä·ÐºÑ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤äµ¤¸õÊÑÆ°¤¬¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤âÌÜ¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾Íè¤Î¹ÒÏ©¤ä»ñ¸»³«È¯¤Î²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢º£Ç¯ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤Ç¤¹¡£³¤ÍÎ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊJAMSTEC¡Ë¤¬·úÂ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤ÎºÕÉ¹µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿ËÌ¶Ë°è¸¦µæÁ¥¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖËÌ¶Ë¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤¬¡¢À¤³¦¤Îµ¤¸õ¤äµ¤¾Ý¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢ÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î´Ä¶¤òÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤Îµ¤¸õÊÑ²½¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¶Ë¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È¼ÆÅÄ¤µ¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎÃÏµå¸¦µæÁ¥¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤¬1998Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢³¤ÍÎ¤äÂçµ¤¡¢µ¤¾Ý¡¢À¸Êª¡¢³¤Äì¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ß¤é¤¤¡×¤Ë¤ÏºÕÉ¹µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿ËÌ¶Ë³¤¤ÎÃæ¿´Éô¤ä¡¢´ÑÂ¬¤¬Æñ¤·¤¤µ¨Àá¤Î¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤Î·úÂ¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤Î½©¤Ë´°À®¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÌ¶Ë¸¦µæ¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç
¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤Ï¡¢¸ü¤µ1.2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉ¹¤òºÕ¤¤Ê¤¬¤é3¥Î¥Ã¥È¡Ê»þÂ®Ìó5.6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ò¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤°è¤ä»þ´ü¤Î¥Ç¡¼¥¿¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±À¤Î¹½Â¤¤äÄãµ¤°µ¤ÎÈ¯Ã£²áÄø¤ò¾ÜºÙ¤ËÂª¤¨¤ë¥É¥Ã¥×¥é¡¼¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î´ÑÂ¬µ¡´ï¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£³¤É¹¤Î¸º¾¯¤ËÈ¼¤¤Äãµ¤°µ³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ¶Ë³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ÑÂ¬¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤â¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤À¤±¤¬ÅëºÜ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤¿å¤Î²¹ÅÙ¤äÀ®Ê¬¤òÄ´¤Ù¤ëºÎ¿åÁõÃÖ¡¢É¹¤Î²¼¤ò¼«Î§Åª¤Ë¹Ò¹Ô¤¹¤ë³¤Ãæ¥É¥í¡¼¥ó¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¤Ãæ¥É¥í¡¼¥ó¤È³¤¾å¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¹¤Î²¼¤Î¿å²¹¤ä±öÊ¬¡¢Î®¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É¹¤Î·Á¾õ¤äÀ¸Êª¤ÎÍÍ»Ò¤ò±ÇÁü¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ì¤²òÌÀ¤ÊÅÀ¤ÎÂ¿¤¤ËÌ¶Ë³¤¸¦µæ¤ÎÂç¤¤ÊÁ°¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡¢¹ñºÝ¸¦µæ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºÕÉ¹Á¥ÊÝÍ¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿³¤É¹°è´ÑÂ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÁ¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô¤Î°éÀ®¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÌ¶Ë¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÎÏ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÌ¶Ë¤ò±ó¤¤À¤³¦¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ËÌ¶Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¿·»þÂåËÌ¶Ë¤ÈÆüËÜ¤Î¿ËÏ©¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌ¶Ë¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÆüËÜ¤¬¤Ê¤¼ËÌ¶ËÀ¯ºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«¤ò¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ÎµÄÏÀ¤äÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÌ¶Ë¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ï¡¢¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤äÌ¤Íè¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÌ¶Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù±º¤ÈÂ¼¾å¤¬º£²ó³Ø¤ó¤À¡ÖÆüËÜ¤ÎËÌ¶ËÀ¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉü½¬¡£2¿Í¤¬ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÅÀ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Â¼¾å¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÈËÌ¶Ë¤Î²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç!!¡É¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤Ë½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿ù±º¤ÏÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡È¡Ö¤ß¤é¤¤¶¡×¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¡É¤È¤·¡¢¡ÖËÌ¶Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¹ñºÝ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ø¿·»þÂåËÌ¶Ë¤ÈÆüËÜ¤Î¿ËÏ©¡Ù¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»²²ÃÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ³¤ÍÎÀ¯ºö¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ë¤¢¤ëËÌ¶ËÀ¯ºö¤Î¥Ú¡¼¥¸ https://www8.cao.go.jp/ocean/policies/arcticpolicy/arcticpolicy.html¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¦Â¼¾å²ÂºÚ»Ò ÆüÍË¤Þ¤Ê¤Ó¤è¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 7:30¡Á7:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢Â¼¾å²ÂºÚ»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@manabiyori_tfm https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12657
