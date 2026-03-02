月間利益1億円はもはや当たり前!? ヒカルが目指す「月商30億」という異次元のゴール【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】

ヒカルさんの”仕事力”がスゴイ！「億単位の売上げが日常茶飯事」

常に億単位の結果を出している

ヒカルさんのすごいところで最初に挙げられるのは、億単位の結果を出していることです。

普通の生活をしている人は、一生かかっても、億の利益を出すことは簡単ではありません。しかし、ヒカルさんの話の中には、「これが何億売れた」「利益で何億出た」という内容が頻繁に出てきます。実際、ヒカルさんの感覚でも、売上げで月に２～３回、利益でも月に１回はあるといいます。

この売上げの中には、サブスクで行っている事業のものも多く入っています。たとえば、化粧品の『ReZARD beauty』であれば、１年前は１万人ほどの会員であったものが、現在（2025年）は約４万人を突破しています。また、馬刺しの『冗談抜きで旨い馬刺し』が約6800人、サプリの『Ｐ３』も約３万人など、いずれも多くの会員数を抱えています。それだけでも、月商はかなりの額に上るのです。

最終的にヒカルさんは、毎日１億円の売上げがないとダメだと考えています。それが毎日続き、月額で30億円が当たり前になる状態を作りたいというのです。これは、YouTubeで100万再生を取ることと同じような感覚だとのこと。これらについて、ヒカルさんは、「自分の一日の価値は１億円ということをテーマに生きている」と話しています。

１億円の売上が頻繁に出る

月に2～3回は億単位の売上が出ている

ヒカルさんの関わっているサブスク製品

【化粧品】 会員数：約4万人 1年前は約1万人であったものが、4倍に増加 【馬刺し】 会員数：約6800人 【サプリ】 【サプリ】 会員数：約3万人

安定して億単位の結果を出し続けている！

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘