ドル円１５６．９０近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引、ドル円は156.90近辺、ユーロドルは1.1735近辺で推移している。ロンドン早朝までの急速なドル高進行に対し、足元では調整売りが優勢。ドル円は一時157.25レベルまで本日高値を更新したあと、157円台を割り込んで小反落。ユーロドルは1.1698レベルまで安値を広げたものの、売り一巡後は1.1747付近まで反発している。



為替市場のドル高は一服しているが、株式市場はリスク回避の売り圧力にさらされており、原油先物も高止まりが続いている。ハメネイ師殺害を伴う今回の中東有事は、発生からまだ間もなく、依然として大きな不確実性がマーケットを支配している。企業の資金調達環境にも影響が出ており、本日は社債発行が抑制されるなど、金融機関や投資家の間でも慎重な行動が広がっている。



USD/JPY 156.93 EUR/USD 1.1737

