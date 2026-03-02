【ワシントン＝池田慶太、ドバイ＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１日、自身のＳＮＳに投稿したビデオ演説で、米軍とイスラエル軍によるイランへの合同軍事作戦について、「我々の目標が全て達成されるまで続く」と述べた。

米メディアの電話インタビューでは攻撃が４〜５週間に及ぶ可能性に言及し、イランの新指導部と対話する意向を示した。

トランプ氏は演説で、イランの軍や警察、精鋭軍事組織「革命防衛隊」に対し、投降すれば「完全な免責」を与えるとし、応じなければ「確実な死に直面する」と警告した。

別の投稿では、これまでにイラン海軍の艦艇９隻を破壊、沈没させ、「海軍司令部をほぼ破壊した」と強調した。米中央軍によると、Ｂ２ステルス爆撃機がイランの弾道ミサイル施設を攻撃したほか、革命防衛隊司令部などを破壊した。

トランプ氏は演説で、軍事作戦で米軍関係者３人が死亡したと認めた。クウェートに駐留する米兵らで、今回の軍事作戦で米側の死者が確認されたのは初めて。米軍は２日、死者が１人増えて、計４人になったと発表した。

アトランティック誌など米メディアのインタビューでは、イランの新指導部について「彼らは協議を望んでおり、私も協議することに同意した」と述べた。

一方、イラン国営通信によると、最高安全保障委員会のアリ・ラリジャニ事務局長は２日、「米国とは交渉しない」と強調した。

米国とイスラエルによるイランへの攻撃は２日も続いた。イスラエル軍によると、２日未明から首都テヘランやイラン各地の政権施設を対象に激しい空爆を実施。１日夜には３０か所以上の弾道ミサイル施設や防空施設を空爆した。イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１日、「攻撃は今後さらにエスカレートしていく」との声明を出した。

イランのタスニム通信は１日、軍参謀本部の司令官レベルの将官や、警察の情報部門トップら７人が殺害されたと報じた。イラン赤新月社は２日、イランの１３１都市が攻撃を受け、５５５人が死亡したと発表した。