現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が２日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。井端監督の采配に注目していることを明かした。

大谷を中心にメジャーリーガーの活躍が期待される今大会だが、落合氏が注視するのは井端監督の采配だった。

「誰をどういう使い方するのかっていう、そこに興味がある」

中日監督時代に特に目をかけて可愛がっていたのが井端監督だった。就任1年目の選手会長であり、“鬼ノック”で荒木雅博氏（現中日球団本部長補佐）とともに鍛え上げた「アライバコンビ」は、12球団最強堅守の二遊間だった。

「（選手の）状態は中にいる人間でなきゃ分かんないしね。マスコミがこぞって“1番誰？”“2番誰？”って打順を決めている。それはあくまでもマスコミが希望するオーダーであって、現場としてそれが当てはまるかどうかっていうのは別物。だから期待するのは監督に期待する。やるのは選手なんだけどね」

落合氏は中日監督時代、最初に「4番」を決めてオーダーを組むことが多かったが、「監督がどういう考えを持っているかじゃない。誰を4番にするかは見当がつかない」と、井端監督の考えを楽しみにしていた。