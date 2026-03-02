W杯アジア予選での日本代表スタッツ…ホーキンソンが3部門トップで貢献度1位、先発PGの齋藤が存在感示す

日本代表（FIBAランキング22位）は、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window2で、2月26日に中国代表（同27位）戦、3月1日に韓国代表（同56位）戦の2試合を終えた。

今節の2試合で、試合貢献度を示すEFFで日本トップに立ったのは、韓国代表戦の1試合に出場しEFF26.0を記録したジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）。35分7秒コートに立つと24得点8リバウンド2アシスト1スティール1ブロックをマークし、勝利に大きく貢献した。今回の中国代表戦で初出場となったアレックス・カーク（琉球ゴールデンキングス）は、EFF18.0を記録。試合に敗れはしたものの、12得点10リバウンドを記録し存在感を見せた。

常にエナジー全開で、韓国代表戦では勝負どころでチームに勢いをもたらす3ポイントを成功させた渡邊雄太（千葉ジェッツ）は、2試合合計で28得点を挙げる活躍で平均EFF16.0を記録。今大会はここまで4試合に出場し1試合平均15.5得点6.5リバウンド2.5アシストとチームをけん引している。

2試合ともに先発出場したポイントガードの齋藤拓実（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）は、韓国代表戦の最終局面で活躍を見せ、値千金の3ポイントを沈めるなど9得点2リバウンド4アシストを記録。EFF10を記録しWindow2の平均貢献度は8.5となった。

Window2を終えた時点での主要スタッツトップ3は以下のとおり。

■Window2終了時点での日本代表スタッツトップ3



【EFF】



1位：ジョシュ・ホーキンソン 23.7



2位：渡邊雄太 18.3



3位：アレックス・カーク 18.0

【得点】



1位：ジョシュ・ホーキンソン 17.0得点



2位：渡邊雄太 15.5得点



3位：西田優大 12.5得点

【リバウンド】



1位：ジョシュ・ホーキンソン 10.3リバウンド



2位：アレックス・カーク 10.0リバウンド



3位：渡邊雄太 6.5リバウンド

【アシスト】



1位：ジョシュ・ホーキンソン 4.0アシスト



2位：齋藤拓実 3.8アシスト



3位：富樫勇樹 3.3アシスト

【スティール】



1位：馬場雄大 1.5スティール



2位：西田優大 1.3スティール



3位：ジョシュ・ホーキンソン 1.0スティール

【ブロック】



1位：渡邊雄太 2.0ブロック



2位：ジョシュ・ホーキンソン 1.3ブロック



3位：馬場雄大／西田優大 0.5ブロック

【動画】男子日本代表が激闘を制する…3月1日vs韓国代表ハイライト映像