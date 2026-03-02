気象庁によりますと、東京地方では、あす３日の夕方から４日午前中にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒が必要だということです。

【画像をみる】雪と雨はいつ・どこで降る？ 3月1日（日）～3月5日（木）の1時間ごと雪雨シミュレーション

伊豆諸島では、３日夜のはじめ頃から４日午前中にかけて、土砂災害に注意・警戒するよう呼びかけてます。





［雨の予想］伊豆諸島では３日夜のはじめ頃から４日午前中にかけて、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。３日に予想される１時間降水量は多い所で、伊豆諸島北部 ３０ミリ伊豆諸島南部 ３０ミリ２日１８時から３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島北部 ８０ミリ伊豆諸島南部 １００ミリその後、３日１８時から４日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、伊豆諸島北部 ５０ミリ伊豆諸島南部 ６０ミリ［防災事項］東京地方では、３日夕方から４日午前中にかけて、多摩地方の山沿いや山地を中心に、大雪による交通障害や路面の凍結に注意・警戒してください。伊豆諸島では、３日夜のはじめ頃から４日午前中にかけて、土砂災害に注意・警戒してください。

雪と雨のシミュレーションを見ると関東エリアでは、3日(火)ごろ雪雲が広い範囲でかかる見込みです。



２日(月)

３日(火)

気象庁によりますと、前線を伴った低気圧が３日は本州の南岸を東北東へ進み、４日は発達しながら伊豆諸島付近から三陸沖に進む見込みです。



東京地方では、この南岸低気圧の影響で、３日明け方から４日午前中にかけて雨や雪が降り、多摩地方の山沿いや山地を中心に大雪のおそれがあるということです。多摩地方の平地でも積雪となる所があり、予想より地上気温が低くなった場合には、２３区でも積雪となる可能性があるということです。



また、伊豆諸島では、低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、３日夜のはじめ頃から４日午前中にかけて発達した雨雲がかかる見込みです。



３日(火)午後

４日(水)

４日(水)午後

５日(木)

5日（木）午後

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

