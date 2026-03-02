STARGLOW「Green Light」のシネマティックなMV公開！2ndシングル「USOTSUKI」先行配信楽曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWが、3月2日に配信リリースした「Green Light」のMVを公開した。

■不安や誘惑から全力で逃げ出し、未来へと疾走

オーディション『THE LAST PIECE』の審査楽曲としても人気を博した「Green Light」は、止まることなく突き進むスピード感と覚悟を描いたモチベーションソングで、STARGLOWとして個々のスキルを磨いた 5人のさらなる魅力を加えて表現。

MVは、旅の途中で見えない敵に追いかけられ、寂れたモーテルに逃げ込む5人のシーンから始まるストーリー仕立て。不安や誘惑から全力で逃げ出し、未来へと疾走していく希望を、全編を通してシリアスな緊張感が漂うシネマティックな映像で描いている。

彼らの妖艶で内なる力を感じる、Ryusei haradaが手掛けた振り付けにも注目だ。

なお、「Green Light」は、4月1日に発売されるSTARGLOWの2ndシングル「USOTSUKI」に収録される。

■リリース情報

2026.03.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Green Light」

2026.04.01 ON SALE

SINGLE「USOTSUKI」

