

3月2日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ <6189> [東証Ｓ] 決算月【9月】 3/2発表

毎年3月末と9月末時点で500株以上を半年以上継続して保有する株主を対象に、デジタルギフト「giftee Box」1万ポイントを年2回付与する。



デジタルハーツホールディングス <3676> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/2発表（場中）

毎年3月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、一律1万円分のQUOカードを贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ストライダーズ <9816> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/2発表

3月末と9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、航空会社ZIPAIR Tokyoが発行する航空券に転換可能な10万ポイントを半期ごとに抽選で10人に付与する。



京都ホテル <9723> [東証Ｓ] 決算月【3月】 3/2発表（場中）

保有株数500株以上1000株未満、1000株以上5000株未満に対するホテル利用券の贈呈枚数をそれぞれ10枚、20枚に増やす。



