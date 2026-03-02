先月の県知事選挙で当選した、平田 研 新知事が2日、初登庁しました。

“長崎県を前進させる”

現場主義を重視する姿勢とともに、県政運営への意欲を示しました。

2日午前10時頃、初登庁した、平田 研 新知事。

県庁の玄関では、職員約450人や県議会議員らが、新たなリーダーを拍手で出迎えました。

早速 向かったのは、執務を行う知事室です。

（平田 研 新知事）

「多くの職員の皆さま、お世話になった方々に多く迎えていただき、改めて知事就任ということの重み、そして緊張感を感じている。長崎県を前進させる。とにかく県政、一つずつ課題をクリアしながら進めていく」

就任式では、幹部職員に対し、県政運営の理念として「決める、動く、変わる」という3つのキーワードを提示。

スピーディーな政策や、県民に寄り添った行政の実現に協力を求めました。

（平田 研 新知事）

「課題は常に現場にある。現場にぜひ足を運んでいただき、県民の皆様の声に耳を傾けてもらう。ぜひ異論を素直に言える県庁文化をつくっていきたい。本当はこうだ、現場は違うんだといったことを、ぜひ積極的に言ってほしい」

その後、知事として初めて臨んだ記者会見では…。

（平田 研 新知事）

「第一に 急いで取り組むべき課題として、物価高対策を速やかに実施すると申し上げていたので、早速 補正予算を編成して、次の議会に提案できるように準備を進めていく」

“物価高騰対策” を最優先の課題に位置付けたほか、新年度の当初予算案について(継続的事業が中心の)骨格予算で編成する方針を明らかにしました。

また アメリカとイスラエルのイラン攻撃に伴う影響については…。

（平田 研 新知事）

「エネルギーや産業面、いろいろな分野あり得ると思うが、(県民生活に)どういった影響が出てくるかをよく注視していきたい。被爆地としての立場で申し上げると、世界平和を訴えかけている立場なので、平和的な解決を望んでいる」

このほか「石木ダム建設事業」や「新幹線西九州ルートの全線フル規格化」など、長年の懸案も引き継いだ平田新知事。

県政をどう前進させるのか、その手腕に注目が集まっています。