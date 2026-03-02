3月1日、女優の小芝風花のInstagramに登場したのは、実の妹。顔出し解禁となったこの投稿に、話題が集まっている。

「小芝さんはこの日《えっと、妹ちゃんです》の書き出しで、妹がアイラッシュサロンをオープンすることを報告。有名女優の小芝さんが、妹を公開したということに、驚きの声が集まっています」（芸能記者）

これまで、家族との関係を明かすことも多かった小芝。妹との仲のよさも、今回の投稿を機に注目が集まっている。

「2022年に放送された『A-Studio＋』（TBS系）では、美容学校に通う妹の授業料を援助していたことを明かしていました。その結果が、今回サロンをオープンすることで結実したといえるでしょう。

また、2024年には、CM撮影のインタビューで、母親と妹と3人で旅行に行ったことを明かしており、『私が行きたいところを詰め込みすぎて』と、反省していましたね（笑）」（同前）

さらに、今年に入ってからは、編み物にはまっているとして、「妹がディズニーランドに遊びに行くみたいで、妹の推しのキャラクターを作りました」とイベントで語っていた。

こうした関係性だけに、サロン開店という一大イベントを自身のSNSでも祝いたかったのだろう。一方、顔出しされた妹について、SNSでは「可愛すぎる」「口元がそっくり」と、姉ゆずりのビジュアルに注目が集まっていた。

「こうした反応が寄せられると、期待されるのが “姉妹共演” です。これまでも、土屋太鳳さんと炎伽さん、安斉かれんさんと星来さんなど、姉妹で活躍する芸能人は多い。

小芝さんの妹さんも、いまはサロンをオープンしたばかりなので難しいでしょうが、これだけ美人と騒がれれば、テレビ各局や広告代理店は姉妹共演を視野に入れているでしょうね」（同）

溺愛する妹の芸能界デビューを小芝がどう思うかはわからないが、少なくとも、この日告知したサロンは大繁盛間違いなしだろう。