中東地域で航空便の欠航が深刻化、旅客が足止め

米国とイスラエルが2月28日にイランに対する攻撃を行ったことを受け、中東地域の複数の国が領空を閉鎖しました。3月1日の未明までに、中東地域の三つのハブ空港が運営を停止し、広範囲にわたる欠航と旅客の足止めが発生しています。

イスラエル、カタール、シリア、イラン、イラク、クウェート、バーレーンは既に領空閉鎖を宣言し、アラブ首長国連邦（UAE）政府は領空の一時的な一部閉鎖を実施しました。

米国のフライト追跡ウェブサイトのデータによると、2月28日早朝、テルアビブやドバイなどに向かう予定だった数百便の航空機が着陸先を他の空港に変更し、一部の航空機は引き返しました。エールフランス、日本航空、ターキッシュ エアラインズ、ノルウェー・エアシャトル、ルフトハンザドイツ航空など複数の航空会社が相次いで中東地域への運航便の取り消しを発表しました。

ドバイ、アブダビ、ドーハにある中東地域の三大ハブ空港は一時的に運営を停止し、中東諸国の大手航空会社は既に数千便を欠航させています。航空データ分析会社のシリウム（Cirium）によると、これら三つの空港を経由する旅客数はエミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空の3社だけで1日約9万人に上り、そこから中東各地へ向かう旅客はさらに多いとのことです。

AP通信は、紛争が続けば航空運賃がさらに急速に値上がりする可能性があると報じています。（提供/CGTN Japanese）