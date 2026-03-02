１軍での登板を目標に一歩ずつ前進する横浜ＤｅＮＡ・島田

期待のルーキーが実戦デビューを飾った。横浜ＤｅＮＡのドラフト２位、島田舜也投手（東洋大）が１日に行われた日体大との練習試合に登板し、八回から２回を投げ無失点に抑えた。２日は横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」で軽めの練習を行い、「まずは実戦で投げられてよかった。順調に来ている」と充実した表情を浮かべた。

相手は大学生だったが、持ち味の直球を投げ込むことができた。最速は１５１キロで、変化球はカーブとスプリットのみ使用。３日から始まる春季教育リーグを見据え、「１軍でやっていくには細かいコントロールが大事になる。オープン戦を重ねて少しずつ実戦の感覚を取り戻したい」と意気込んだ。

１月の新人合同自主トレーニング中盤に下半身のコンディション不良を訴え、２月の春季キャンプはリハビリ組でスタートした。２軍キャンプの沖縄・嘉手納で着実に状態を上げる中、投球フォームの改良にも着手。リリース時に上体の開きを抑えることを意識し、「実戦になると投げ急いでしまう。そこをもっと突き詰めていきたい」と語った。

支配下で指名された同期４人はキャンプ中に１軍の対外試合に出場した。「打っているところなどを見られてすごくうれしい」と島田は喜びつつ、「自分は自分のペースで」。冷静に１軍の舞台をにらみ、一歩ずつ階段を上がっていく。