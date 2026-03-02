介護にかかるお金は、月々いくら必要なのか、そしていつまで続くのかが見えにくく、不安を感じやすいものです。じつは、申請するだけで受け取れる公的なお金や、負担を軽くする制度が用意されています。今回はファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんに、「介護にまつわるお金の制度」について教えてもらいました。

見逃しがちな補助金や控除を知れば、家計がラクになる！

国や自治体ではさまざまな給付金、補助金、助成金などを提供していますが、受給の対象であっても、自ら申請しないとお金を受け取ることはできません。

「制度を知らないと、もらえるはずのお金をもらい損ねることに。たとえば、住宅に関する補助金のなかには新年度と同時に申請を受けつけ、予算額に達したら終了というものもあります。“もらえるお金”は早めに情報を得ることが大事。該当するものに漏れなく申請すれば家計の助けになりますよ」（井戸さん、以下同）

「介護にまつわるお金の制度」を2つ紹介します！

申請すればもらえる介護にまつわるお金の制度について、井戸さんに教えてもらいました！

●1：介護で仕事を休んだら…月額最大35万6574円！

2週間以上休業で「介護休業給付」がもらえる。

給与が休業前の80％未満になると、もとの給与の67％までを支給（回数など制限あり）。休業開始2週間前までに申請が必要。要介護認定を受けていなくても介護が必要な状態なら対象。

申請条件：雇用保険加入

申請場所：勤務先、ハローワーク

●2：介護費用が多くかかったら…月の介護費用が4万4400円を超えた分

「高額介護サービス費」としてお金が戻ってくる。

介護保険サービスを利用して、月々の自己負担分の上限を超えた場合、所得に応じて超えた分が払い戻される。一度申請手続きをすると、以降は自動的に還付されます。

申請条件：要介護・要支援の認定

申請場所：各自治体

まだまだある申請すればもらえる「お金の制度」3つ

井戸さんによると、意外と知られていない、申請すればもらえるお金の制度はまだまだあるそうです。

●1：自転車用のヘルメットを買ったら…最大2000円！※

子どもや高齢者の安全確保に。

自転車に乗る人のヘルメット着用を促進するための補助金。安全基準を満たす新品のヘルメットを購入した場合、費用の一部が補助されます。

申請条件：自治体によって異なる

申請場所：各自治体

※ 愛知県名古屋市の場合

●2：同窓会を開いたら…最大3万円！※

若者の出会いや地方活性化を補助金で促進。

事前に申請書、収支予算書、出席予定者名簿などを自治体に提出。ふるさと回帰のきっかけをつくることを目的としている自治体が多い。

申請条件：自治体によって異なる

申請場所：各自治体

※ 北海道秩父別町の場合

●3：シニア世代がスマホを買ったら…最大3万円！※

高齢者のスマホデビューを応援。

買い替えではなく、初めての購入が対象。指定店舗以外で購入すると対象にならないので要注意。予算上限に達して終了する前に早めの申請を。

申請条件：65歳以上

申請場所：各自治体

※ 東京都文京区の場合

自分が住んでいる自治体の広報誌・アプリは要チェック！

「申請すればもらえるお金」は自治体が窓口になっているケースが多いので、広報誌やアプリをこまめにチェック。広報誌は自宅に配布されるほか、市区町村役場にもあります。

※ この特集は1月8日現在の内容です