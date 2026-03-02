4年前に注文住宅で2階建ての新築を建てたライターが「大正解だった」というのは、床暖房の採用です。床暖房を使うようになって、冷える時季の家族のお悩みが解消されたそう。気になる電気代やメンテナンスコストの実状とあわせてレポートします。

家づくりで「床暖房」の導入を決意した理由

筆者は実家でも、ひとり暮らしのアパートでも、そして結婚後の賃貸住まいでも、冬はエアコンの暖房のもとで暮らしていました。

ただエアコンの温風で部屋を暖めていると、どうしても室内が乾燥してしまいがちです。また、エアコンは温度設定の塩梅がむずかしく、下手をすると、頭ばかりが暖まり、足元は冷えたまま…ということも。暖房をつけているのに、「足だけ冷える」と、妻や当時5歳と2歳だった子どもたちに何度も言われていました。

筆者は家族が冬につらい思いをしているのが嫌で、「足元から暖かい家づくり」をしようといろいろなハウスメーカーを巡りました。

その中で出合ったのが床暖房でした。展示場へ入った瞬間から、頭の方だけでなく足元まで暖かかったのです。筆者は「これだ！」と飛びつき、床暖房ありきでの家づくりを進めることにしました。

床暖房生活4年目、想像以上に快適だった

床暖房には、発熱体を床下に敷く電気式と、温めた液体を床下のパイプに巡らせる温水式の2種類がありますが、わが家では温水式を採用。1階の主寝室、ホール、和室、LDK、2階の子ども部屋、ホール、脱衣室、浴室、トイレなど、広い範囲に床暖房を敷設することにしました。

新築から床暖房を使い始めて、4年目の冬に入りました。家族からは「足が冷たい、のどが痛い」などの不快症状はまだ一度も聞いていません。それどころか、外は雪が降っているというのに、裸足や半袖で過ごしています。筆者も裸足で過ごすのが好きなので、毎日快適に過ごせています。

この家ができてから生まれた1歳6か月の三男も、床でゴロゴロしているうちに、いつの間にかひとりで昼寝しているなんてことも。

床暖房の「デメリット」と「対処法」

ただ、デメリットもないわけではありません。それは部屋の乾燥問題。床暖房の場合もエアコン同様、室温が上がれば空気は乾燥します。

そこで、わが家では、全館換気システムに加湿機能をつけて採用しています。この換気システムは、窓をあけずに室内の空気を入れ替えてくれるとともに、湿度をできるだけ外へ逃がさずに室内へ戻してくれるという働きがあります。また、加湿機能をつけたことで、家じゅうを適切に加湿してくれます。

それでも冷え込みが厳しくなると、どうしても設定温度を高くするため、室内の湿度が40％を下回ることも。

床暖房により、足元が暖かくなって、レッグウォーマーや靴下、スリッパなどが不要となりましたが、乾燥が気になる日は、足の裏やかかとが乾燥することも。そういうときは、加湿器も併用して乾燥対策をしています。

床暖房を「24時間つけっぱなし」。気になる電気代は？

さらに床暖房といえば、気になるのが光熱費です。わが家の床暖房はヒートポンプ式のため、主に電気代がかかるタイプなのですが、筆者も「エアコン暖房より電気代が高くなるんじゃないの？」と心配していました。

わが家は日本海側の積雪地域にあり、冬の最低気温は氷点下、最高気温が5℃以下になることも珍しくありません。北海道や東北のような豪雪地域ではないものの、冬は天候が悪く、晴れている日がほとんどないので、節電目的で採用した太陽光発電は、1〜2月にはほぼ機能していません。

結果的に、昨年のわが家の1年間の電気代は、下記のようになりました。

寒くなる12月〜1月と雪の多くなる1月〜3月は、部屋を暖めるために床暖房が常に稼働している状態でした。

床暖房以外にも電化製品はあるので一概にはいえませんが、新築前に住んでいた賃貸住宅のときよりも、1月〜2月は5000円ほど電気代が高くなりました。しかし、夏は太陽光発電のおかげで半額まで減額できています。

ここ数年は電気代が高騰し、4年前の賃貸住宅暮らしのときと直接比較はできないかもしれませんが、現在の電気代の参考にはなると思います。

●床暖房「24時間つけっぱなし」の理由

また、以前住んでいた賃貸住宅では、外出時や夜間はタイマーを使い、エアコン暖房をきったりつけたりして節電していましたが、今は床暖房を24時間つけっぱなしで稼働しています。

そのため、家のなかが冷える時間帯はないのですが、その分、電気は使い続けています。わが家の場合、床暖房で部屋全体を暖めるのに半日〜2日ほどかかるため、一度つけると簡単には消せません。

配管交換に50万円…知っておきたい「メンテナンスコスト」

わが家の場合、床暖房はメーカーの標準仕様でした。設置費用については、建物の坪単価に含まれているということなのでしょう。

電気代とともに気になったのが、メンテナンスコストです。

わが家の床暖房は床下の配管に液体を流してそれを電気で暖めています。配管が経年劣化などで損傷した場合は、床をはがして工事ということになります。

ハウスメーカーからの説明では「配管は耐久年数が50年であり、損傷することはまずない」ということです。しかし、もし仮に破損し全交換となれば、工事費に50万円かかるそうです。

また、床暖房には専用の室外機もあります。こちらもハウスメーカーからの説明で、20年で消耗して交換に20万円かかるとのこと。給湯器よりは長もちするとのことで、とくに問題がなければ、メンテナンスコストも心配するほどではないのかなと思いました。

室温だけでなく湿度調整で快適な家に

床暖房のある生活に慣れてからは、家全体の温度だけでなく湿度にも気をつけています。家に置いている温湿度計と「絶対湿度」（※）の早見表を照らし合わせ、「いまちょっと水分が少ないな」と思えば、加湿器のスイッチを入れるなどして、室内環境を調整しています。

※ 縦横高さ1メートルの空間に含まれる水蒸気の重さが何グラムかを示したもの。空気の温度と、温湿度計や天気予報などで示される相対湿度ごとに、含まれる水蒸気の量が決まる

●床暖房には「デメリット」を上回る「メリット」があった

床暖房はエアコン暖房にくらべて家じゅうに快適な空気が広がりやすく、一定の状態に保てるため、温湿度が整えやすいというメリットがあります。とはいえ、急な気温の変化には対応できず、数時間だけエアコン暖房を併用する場面もありました。

また、急に日差しが出て暖かくなる日は、うまく日差しをさえぎるなどして調整しないと日中室内が暑くなります。そんな日は、11月なのに冷房を併用するなんてことも。床暖房を採用してもエアコンをまったく使わないというのは、なかなか難しいものです。

床暖房は、乾燥へのケアや電気代への対処などの注意点があります。また、ハウスメーカーからは「50年耐久」とは言われましたが、配管がもし損傷したらと心配になることもあります。

しかし、実際に使ってみると、エアコン暖房だけに頼っていたときの不快感が完全になくなり、冬でも裸足や半袖で過ごせる床暖房はとても快適。わが家にとって、採用して大満足の設備でした。