オリックス戦に「2番・DH」で先発出場

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手は2日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合（大阪）」に「2番・指名打者」で先発出場した。第2打席は三振に倒れた。

初回1死走者なしで打席に立った大谷。登場するやスタンドは騒然と大歓声が起きた。寺西成騎投手に対して初球からフルスイング。最後はカウント2-2からの6球目、最後は直球に差し込まれる形で左飛に倒れた。第2打席では左腕の田嶋大樹投手と対戦。カウント2-2からの5球目、外角の直球にバットが空を切って三振に。場内はため息がもれた。

大谷は2月26日から侍ジャパンに合流。中日との強化試合はフリー打撃でアーチを連発していたが、規定により試合に出場はできず。1日には大阪入りしてチーム全員で焼肉店で決起集会を行った。

昨年11月末にWBC参加を表明した。2023年の第5回大会では打率.435（23打数10安打）、1本塁打8打点、投手では3試合に登板し2勝1セーブ、9回2/3を投げて防御率1.86をマークし、大会MVPに選ばれている。

プールCの侍ジャパンは6日のチャイニーズ・タイペイ戦で1次ラウンド初戦を迎える。7日に韓国戦、8日オーストラリア戦、10日チェコ戦に臨む。（Full-Count編集部）