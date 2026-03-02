不信感を抱く猫にしてはいけない行為5選

人慣れしていない猫と出会ったときは、こちらも慎重になるものです。しかし、飼っている猫の場合は事情が異なります。気づかないうちに行っている行為が、猫の不信感を強めているケースは少なくないのです。

猫に人への不信感を抱かせてしまう代表的な行為と、絶対NGな理由を見ていきましょう。

1.無理に触る・抱き上げる

人を信頼していない猫は、人に触られることに非常に恐怖心を覚えます。そのため、猫がじっとしているからといって頭をなでたり、顔を近づけたりするのは厳禁です。特に子猫の場合は、容易に両手で持てるサイズなので、つい抱き上げてしまうこともありますが、猫が抵抗できない状態で触れることは避けましょう。

また、飼っている猫でも、家族の特定の人にだけ、顔を見ながら早足で去ろうとすることもあります。猫はその家族と近づくことを避けたいだけなのですが、その際に「慣れている飼い主」が逃げようとする猫を押さえつけてスキンシップをしようとすると、猫からの不信感に繋がります。

2.大きな物音や人間の急な動き

家の中で起きる大きな音や、家族の急な動作は恐怖を抱かせる刺激になってしまいます。キッチンで物を落とす音やスポーツ観戦時の突然の歓声でも、猫にとっては危険を連想させるためです。急に立ち上がる、腕を振りかぶるような動作は、人間不信の猫にとってはNGです。

これらは特に過去に怖い経験を持っている猫ほど、そのときの思いと人間の存在を結び付けて記憶してしまいがちです。

私たちは家の中での自分の仕草に対して、無頓着な場合が多いものですが、この状態が続くと猫はその環境自体に緊張するようになる可能性があるのです。

3.叱る・罰を与える

信頼関係の構築ができていない猫は、飼い主から叱られた時も「叱られた理由」が理解できません。しつけの場面であっても、叱る口調や猫の意に反する行為は、猫にとって一方的な恐怖体験になることがあります。

最初から人に不信感を持っている猫は、怖いと感じたことがきっかけで、ますます「人は突然危害を加える存在だ」と認識してしまいます。

猫のしつけの場合、どんなに仲の良い関係でも強い叱責は信頼関係を壊します。あらかじめ、猫がいたずらできない環境にしておくこともとても重要です。

4.食事やトイレ環境を不安定にする

食事と排泄にかかわる安心安全は、猫にとってとても重要な生活基盤です。

食べる場所や時間、食事内容、あるいはトイレの砂や場所が、猫の意思に反してコロコロ変わるような環境は猫にとって強いストレスの原因です。特に人間不信の猫は、環境の安定性を強く求める傾向があるため、ちょっとした変化でも不安を感じやすくなります。

環境の不安定さは、その場にいる人の行動と結び付いて記憶されやすく、「人間がいると落ち着かない」「この場所は安全ではない」という認識を強めやすくなってしまいます。その結果、人だけでなく生活空間全体に対する警戒心が強くなることがあります。

5.視線をじっと合わせ続ける

猫同士の世界では、ジッと目を合わせる行為は、敵意の表れや威嚇に近い意味を持ちます。これは人間に対しても同様で、どんなに親しい飼い主であっても、愛猫の目を見つめていると、猫はストレスを感じるという研究結果も報告されています。

人間に不信感を持つ猫の場合、性格によって逃げるタイプと攻撃的になるタイプに分かれますが、どちらにしても人から見つめられることで「攻撃されるかもしれない」という緊張感が高まります。特に正面からの凝視は、逃げ場を失った感覚を与えやすくなり、突発的な行動を誘発する恐れがあります。

これから信頼関係を築くためにも、見すぎないようにしましょう。

猫から信頼を得るためには？

不信感を抱く猫には「人が何をするかわからないから怖い」という気持ちがあります。その状態から信頼を得るためには、一緒にいる空間でも「何もしないこと」がポイントです。まずは少し離れたところで静かにし、危害を加えない相手だと理解してもらうことが重要です。

基本的には通院などの緊急時以外は、触らないようにすることも大切です。猫に真正面から向き合って見つめたり、手を伸ばして触ろうとしたりすれば、猫は警戒を強めてしまいます。猫は信用すると自分の方から近づいてくるので、不信感を抱いている間は、ふれあいを最小限にとどめても問題ありません。

また、名前を呼んで優しく声を掛けることは、仲良くなる効果があります。猫は聴覚が優れているので、どの声が誰なのかを記憶できます。

猫が安全な環境と飼い主の声を結び付けて記憶すれば、不信感や警戒心も少しずつほぐれていくでしょう。声掛けは、挨拶程度で大丈夫です。

まとめ

猫が抱く不信感は、一度生じると解消するのに時間がかかる場合があります。野良猫などの人と接することがなかった猫や、人との関係で命の危険に直結する経験をした猫の場合、小手先の対策だけでは不信感がぬぐえないこともあります。

猫との信頼回復の基本は、猫の意思とお互いの距離感を尊重することです。猫の立場から見て、いきなり「仲良くしましょう」というよりも、落ち着いた声や一貫性のある行動に慣れてもらってから、少しずつ距離を縮める方が受け入れてもらいやすくなります。

本来なら不信感を抱かせるような状況を避けることが一番重要ですが、やむを得ないケースの場合には今回ご紹介した対策を参考にしてください。