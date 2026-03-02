【ガチャ】どれが出ても可愛い！「サンリオアイテム」

「サンリオ」のグッズを集めたい時は【ガチャ】にチャレンジするのもおすすめ。コレクションとして飾りたくなる、可愛いビジュアルの「サンリオアイテム」がラインナップしています。おうちの癒しアイテムとして取り入れてみては？ 今回は缶から飛び出たユニークなフィギュア、イラスト入りのミニコンテナをご紹介します。

思わずコンプしたくなる可愛さ！「カンキャラ！ サンリオキャラクターズ」

缶から飛び出たようなビジュアルがとってもキュートなこちら。全5種類のサンリオキャラが集合したフィギュアです。缶は各キャラに合わせたカラーやデザインになっているところもポイント。公式サイトによれば「中にはハートが詰まっています」と、どの角度から見ても癒されそうです。デスクや棚に置くだけで空間を可愛く彩ってくれそう。

重ねられる便利な「サンリオキャラクターズ ミニおりたたみコンテナ」

こちらのミニコンテナも、ガチャでゲットできるアイテム。側面にはサンリオキャラのイラストが描かれた、ポップで可愛らしいビジュアルです。@198_0kさんが「重ねられるのがいいね」と語る通り、いくつか重ねれば、場所を取らずに収納スペースが増やせそう。蓋付きではないものの、サッと物を出し入れしやすい便利さが魅力です。

