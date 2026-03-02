◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）

関東の大将格として恥ずかしい戦いはできない。２連勝で東京スポーツ杯２歳Ｓを制したパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は、秘める素質の高さは一級品だ。クラシックへの“登竜門”と言われる前走から大きく出世した過去の勝ち馬には、昨年の日本ダービー馬クロワデュノールをはじめ、イクイノックスやコントレイルなど歴史的名馬も名を連ねている。太田助手は「本当に良くなるのは、まだ先だと思うけど、ああいう競馬をしてくれているし頑張ってほしい」と将来性にも期待を込める。

スローペースで切れ味勝負となった前走は、センスのある立ち回りも光った。前半は中団７番手に構えて、勝負どころではスムーズに前との差を詰めて４コーナーまで進出。そこから上がり２位タイの３２秒９の脚をマークして、最後はのちにきさらぎ賞を制するゾロアストロの猛追を、頭差でしりぞけたのは中身が濃い。同助手は「最後は少し差を詰められ気味だったけど、（ルメール）ジョッキーもうまく乗ってくれた。もともと精神的に幼かったけど、レースを使うごとに抜けてきている」と手応えを口にする。

今回は１ハロンの距離延長で初の芝２０００メートル戦となるが、中山コースは未勝利勝ちした２走前に経験済みだ。「東京の方がいいと思うけど、中山の２０００メートルはこなしてくれると思う」と同助手。勝って本番への足掛かりを確かなものにする。

（坂本 達洋）